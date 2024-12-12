В Витебской области созданы 26 территориальных избирательных комиссий по выборам Президента

26 территориальных избирательных комиссий создано в Витебском регионе. Из них одна областная, четыре городские. Также сформировано 672 избирательных участка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже началась процедура выдвижения представителей в состав избирательных комиссий. Этим правом могут воспользоваться политические партии, общественные организации, трудовые коллективы. А также граждане путем подачи заявлений в соответствующий территориальный орган.

Геннадий Филиппенко заместитель председателя Витебской областной избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси:

Это, как правило, исполкомы либо администрации в городе Витебске. На сегодняшний день в территориальных комиссиях аккредитованы 95 наблюдателей. Выдвинули своих наблюдателей в территориальные комиссии представители политических партий, 14 представителей, общественные организации и граждане путем, опять же, подачи заявлений.

В эти дни территориальные комиссии также проверяют подлинность подписей, которые им передали инициативные группы. Процесс кропотливый. Нужно быть предельно внимательными. 16 декабря итоговые протоколы будут переданы в областную комиссию. На заседании подведут итоги этого этапа электоральной кампании.