12 декабря в Москве пройдут заседания премьеров стран СНГ и ЕАЭС

Экономика – главное. О дальнейшем развитии и укреплении взаимодействия в СНГ и на пространстве Евразии будут говорить 12 декабря премьер-министры союзных стран. Заседания пройдут в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основная задача саммитов – обсудить и принять ряд документов. Например, в таких сферах, как гражданское судостроение, цифровизация транспортного комплекса. Это позволит повысить скорость грузопотоков, улучшить качество обслуживания пассажиров.
Большое внимание и культурно-гуманитарному сотрудничеству. В частности, нужно утвердить одобренную ранее министрами иностранных дел программу первоочередных мер в данной сфере. Ряд вопросов посвящен финансированию деятельности Содружества. В ходе заседания Евразийского межправсовета на повестке дня – энергетика, промышленность, электронная торговля. Белорусскую делегацию на мероприятиях в Москве возглавляет премьер-министр Роман Головченко.
Наша страна экспортоориентированная, а потому серьезно заинтересована в развитии внешнеторговой активности, свободе движения товаров и услуг. Как не раз подчеркивал Президент, экономика – основа всего.