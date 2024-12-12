12 декабря в Москве пройдут заседания премьеров стран СНГ и ЕАЭС

Экономика – главное. О дальнейшем развитии и укреплении взаимодействия в СНГ и на пространстве Евразии будут говорить 12 декабря премьер-министры союзных стран. Заседания пройдут в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная задача саммитов – обсудить и принять ряд документов. Например, в таких сферах, как гражданское судостроение, цифровизация транспортного комплекса. Это позволит повысить скорость грузопотоков, улучшить качество обслуживания пассажиров.