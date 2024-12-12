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12 декабря в Москве пройдут заседания премьеров стран СНГ и ЕАЭС

12 декабря 2024 06:28
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Экономика – главное. О дальнейшем развитии и укреплении взаимодействия в СНГ и на пространстве Евразии будут говорить 12 декабря премьер-министры союзных стран. Заседания пройдут в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Основная задача саммитов – обсудить и принять ряд документов. Например, в таких сферах, как гражданское судостроение, цифровизация транспортного комплекса. Это позволит повысить скорость грузопотоков, улучшить качество обслуживания пассажиров.

12 декабря в Москве пройдут заседания премьеров стран СНГ и ЕАЭС-2

Большое внимание и культурно-гуманитарному сотрудничеству. В частности, нужно утвердить одобренную ранее министрами иностранных дел программу первоочередных мер в данной сфере. Ряд вопросов посвящен финансированию деятельности Содружества. В ходе заседания Евразийского межправсовета на повестке дня – энергетика, промышленность, электронная торговля. Белорусскую делегацию на мероприятиях в Москве возглавляет премьер-министр Роман Головченко.

Наша страна экспортоориентированная, а потому серьезно заинтересована в развитии внешнеторговой активности, свободе движения товаров и услуг. Как не раз подчеркивал Президент, экономика – основа всего.

# Международное сотрудничество # Роман Головченко # СНГ # ЕАЭС

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