В Минске состоялся концерт, посвящённый Дню спасателя. Лучшим сотрудникам МЧС вручили награды

Новости Беларуси. Первым прибыть на место вызова, посмотреть в глаза опасности и помочь тому, кто попал в беду. На этой неделе свой профессиональный праздник отметили сотрудники МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цвета ведомства украсили и Дворец Республики.

Здесь прошел торжественный концерт, посвященный нашим спасателям. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович озвучил поздравление от имени главы государства и вручил сотрудникам МЧС заслуженные награды. Среди гостей праздника не только лучшие спасатели со всей страны, но и их близкие – жены, дети, родители. Те, кто каждый день ждет героев дома, дает им силы и поддержку.

Екатерина Грачулина:

Временами бывает сложно. Тренирует выдержку, терпение, характер, закаляет очень. На самом деле, когда вместе, когда есть взаимопонимание и гармония, все намного проще переносится. Своему мужу я бы хотела пожелать стойкости, терпения.

Профессиональный праздник – это еще и хороший повод подвести итоги года. 2023-й нашим спасателям запомнится как год удачный. Фактически на 5 % уменьшилось количество пожаров и на 16 % – погибших в огне людей. Меньше несчастных случаев произошло и на воде.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Динамика продолжается на протяжении двух лет. Если нам удастся еще этот год так же отработать – качественно, ответственно – и выполнить эту почетную миссию по сокращению гибели людей от внешних причин, это будет самый лучший итог деятельности нашего спасательного ведомства. Все для этого есть, службы оснащены. Мы приобрели новую авиационную технику – два новых Ми-17 поступили на вооружение в авиацию МЧС. Приобретено за два года более 300 новой различной – и специальной, и вспомогательной, и аварийно-спасательной техники. Это очень серьезный результат работы экономики нашей страны, возможностей нашего правительства, решений Президента, которые нам позволили решить эту задачу.