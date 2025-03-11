В Минске появятся новые трамваи с элементами беспилотного вождения

В Минске к середине лета появятся 20 новых трамваев, оборудованных беспилотной системой. Это низкопольные модели Т811, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске к середине лета появятся 20 новых трамваев, оборудованных беспилотной системой. Это низкопольные модели Т811, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Два таких трамвая уже курсируют в Минске. В них установлена система «Антисон». Она реагирует на состояние водителя. Искусственный интеллект позволяет оцифровывать маршруты для автоматического регулирования максимальной скорости на участках дороги.
В транспортных средствах предусмотрены USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, Wi-Fi и GPS. А также система автоматического пожаротушения и видеонаблюдения. Трамваи оборудованы большим количеством дверей, что ускоряет посадку и высадку пассажиров.
Николай Гапанович, директор филиала «Трамвайный парк»:
Прорабатывается возможность внедрения активных элементов безопасности, которые будут внедрены после цифровизации маршрутов. То есть на маршруте, если обнаруживается препятствие, система должна распознать это препятствие и прекратить дальнейшее движение трамвая.
Сергей Карасюк, заместитель директора по новой технике унитарного предприятия «НТПЦ «Белкоммунмаш»:
Текущий трамвайный состав города Минска выполнен по релейно-контакторной схеме и, к сожалению, не может быть дооборудован цифровыми системами. А вновь поставленные трамваи уже оборудованы мультиплексной системой, что позволило дооборудовать их системой «Антисон» и активной помощью водителя.
В перспективе в столице поменяют весь подвижной состав трамваев. Это позволяет сделать состояние путей и инфраструктура.