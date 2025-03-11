В Минске появятся новые трамваи с элементами беспилотного вождения

В Минске к середине лета появятся 20 новых трамваев, оборудованных беспилотной системой. Это низкопольные модели Т811, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Два таких трамвая уже курсируют в Минске. В них установлена система «Антисон». Она реагирует на состояние водителя. Искусственный интеллект позволяет оцифровывать маршруты для автоматического регулирования максимальной скорости на участках дороги.

В транспортных средствах предусмотрены USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, Wi-Fi и GPS. А также система автоматического пожаротушения и видеонаблюдения. Трамваи оборудованы большим количеством дверей, что ускоряет посадку и высадку пассажиров.