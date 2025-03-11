В Минске обновят 350 тыс. кв. м дорожной разметки

В Минске в 2025 году планируют нанести 350 тысяч квадратных метров дорожной разметки. При этом продолжают наращивать объемы использования современных материалов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это пластики холодного и горячего нанесения. В числе их основных преимуществ – лучшая видимость в темное время суток, а также более продолжительный срок службы и устойчивость к реагентам. В частности, более чем на 70 участках улично-дорожной сети города планируется замена асфальтобетонного покрытия.

После завершения работ дорожную разметку на них будут наносить именно при помощи пластиков. Долю использования полимерных материалов планируют довести до 43 % от общего объема дорожной разметки.