В Минске обновят 350 тыс. кв. м дорожной разметки

В Минске в 2025 году планируют нанести 350 тысяч квадратных метров дорожной разметки. При этом продолжают наращивать объемы использования современных материалов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске в 2025 году планируют нанести 350 тысяч квадратных метров дорожной разметки. При этом продолжают наращивать объемы использования современных материалов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это пластики холодного и горячего нанесения. В числе их основных преимуществ – лучшая видимость в темное время суток, а также более продолжительный срок службы и устойчивость к реагентам. В частности, более чем на 70 участках улично-дорожной сети города планируется замена асфальтобетонного покрытия.
После завершения работ дорожную разметку на них будут наносить именно при помощи пластиков. Долю использования полимерных материалов планируют довести до 43 % от общего объема дорожной разметки.
Вячеслав Савич, директор КУП «СМЭП Мингорисполкома»:
Также без внимания не останется и велосипедная инфраструктура. Будет восстановлена дорожная разметка на уже имеющихся участках, а также нанесена на новые.
На участках с интенсивным движением работы будут проводить в ночное время и выходные дни, чтобы избежать скопления транспорта. Кроме того, в рамках пилотного проекта на городских дорогах появится синяя разметка. Она поможет водителям ориентироваться в зонах платных парковок.