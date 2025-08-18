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В Минске состоялось заседание комиссии Молодёжного совета при Палате представителей

18 августа 2025 13:34
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Что волнует молодых специалистов и как усовершенствовать меры господдрежки? Эти вопросы сегодня, 18 августа, были в центре внимания на расширенном заседании комиссии Молодежного совета при Палате представителей. Диалоговая площадка собрала коло двух десятков участников со всей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялось заседание комиссии Молодёжного совета при Палате представителей-2

Государство помогает молодым людям адаптироваться на первом рабочем месте – обеспечивает жильем, осуществляет денежные выплаты. Меры поддержки постоянно совершенствуются. Участники встречи ознакомились, проанализировали условия работы и социальные гарантии, которые предоставляются молодым специалистам. Сегодня они выступили перед депутатами с предложениями по корректировке некоторых законодательных норм. 

В Минске состоялось заседание комиссии Молодёжного совета при Палате представителей-4

Данила Полянский, студент Международного университета МИТСО: 
Мы на прошлой неделе ездили в больницу в Боровлянах. Медики приехали из регионов, и у них очень остро стоит вопрос жилищных условий. То есть им предлагают либо идти в общежитие, наше государство всегда идет навстречу, либо дает выплаты за арендное жилье. И, соответственно, для врачей это и есть, сегодня создано и продумано. Для учителей, например, такого сегодня нет. Это нужно дорабатывать, просматривать, анализировать.

В Минске состоялось заседание комиссии Молодёжного совета при Палате представителей-6

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ребята уже с опытом. Они уже имеют свои проекты у себя в регионах, на местах. И конечно, здесь на уровне Национального собрания, на уровне Палаты представителей могут предлагать свои инициативы уже практически, скажем, проработанные у себя на местах. И наша задача, парламентариев – помочь им реализовать эти инициативы.

В рамках заседания участники также предложили ряд молодежных проектов, направленных на популяризацию деятельности Совета, продвижение экологической повестки и сохранение исторической памяти. 

# Молодежь Беларуси # Молодые специалисты # Сергей Клишевич

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