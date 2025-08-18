Парад планет можно будет увидеть на небе в ночь на 19 августа

Предстоящей ночью на небе северного полушария можно будет увидеть парад планет – Меркурий, Венера и Юпитер, а также Луна образуют заметную линию над восточным горизонтом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это явление будет доступно для наблюдения примерно за час до восхода Солнца. Оптимальным временем для наблюдения считается примерно 4 часа утра. Кроме парада планет, в небе можно будет увидеть метеоры из потока Персеиды.