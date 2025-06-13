Что такое аскеза и как она работает? Разбираемся с экспертами

Каждый человек мечтает, чтобы его желания исполнялись. Сегодня все больше людей обращаются к аскезе как к быстрому способу достижения своих целей. Но почему именно этот подход становится таким популярным? Разобраться в этом вопросе мы пригласили астролога, психолога и священника.

Михаил Стреха, клирик Свято-Георгиевского прихода г. Минска:

Аскеза, буквально, если перевести, это упражнение. Какие они бывают в православной традиции? Это пост, молитва, бдение, внимательное наблюдение за собой, вдумчивость, рассудительность. В общем, все то, что позволяет человеку не распыляться по мелочам, а сконцентрироваться именно на духовном желании, то есть на приближении к Богу.

Аскеза – концепция, восходящая к древним философским и религиозным традициям. В истории она принимала разные формы: от строгих постов и телесных лишений до более современных, таких как медитация или воздержание от определенных привычек. В современном мире практика получила новую интерпретацию.