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Что такое аскеза и как она работает? Разбираемся с экспертами

13 июня 2025 13:27
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Каждый человек мечтает, чтобы его желания исполнялись. Сегодня все больше людей обращаются к аскезе как к быстрому способу достижения своих целей. Но почему именно этот подход становится таким популярным? Разобраться в этом вопросе мы пригласили астролога, психолога и священника.

Что такое аскеза и как она работает? Разбираемся с экспертами-2

Михаил Стреха, клирик Свято-Георгиевского прихода г. Минска:
Аскеза, буквально, если перевести, это упражнение. Какие они бывают в православной традиции? Это пост, молитва, бдение, внимательное наблюдение за собой, вдумчивость, рассудительность. В общем, все то, что позволяет человеку не распыляться по мелочам, а сконцентрироваться именно на духовном желании, то есть на приближении к Богу.

Аскеза – концепция, восходящая к древним философским и религиозным традициям. В истории она принимала разные формы: от строгих постов и телесных лишений до более современных, таких как медитация или воздержание от определенных привычек. В современном мире практика получила новую интерпретацию.

Что такое аскеза и как она работает? Разбираемся с экспертами-4

Александра Магирани, психолог:
Аскеза дает нам вот эту самую уверенность. Мы приходим к себе, к своему внутреннему состоянию, к гармонии, становимся увереннее, соответственно, так повышается и наша самооценка. 

Подробности в видео.

# Необычное # Психология

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