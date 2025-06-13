«Очень современно, модно и удобно!» Белорусы рассказали, за что обожают обувь «Марко»

Игорь Иванов, организатор фестиваля «Мельница моды»:

XXXIV Республиканский фестиваль-конкурс моды и фото «Мельница моды» в 2025 году объединил дизайнеров со всей страны. В финале представлены 62 капсульные коллекции, 73 дизайнера, фотографы. Это лучшие из лучших в нашей стране. Гости «Мельницы моды» из разных стран, из России, Казахстана, Кыргызстана и многих других. И здорово, что этот проект поддерживает генеральный спонсор – холдинг «Марко». Здорово, что наш самый лучший бренд в стране по обуви, аксессуарам, который знают во всем мире, выступает в тенденции с молодыми дизайнерами.

Важное конкурентное преимущество холдинга – это широкий ассортимент выпускаемой продукции. Ежегодно дизайнеры «Марко» разрабатывают несколько тысяч новых моделей обуви, сумок, изделий из кожи и меха. Разнообразная цветовая палитра, удобство и качество.

– Привязанность к белорусскому бренду уже существует долгие годы. И как раз-таки «Марко» – это, наверное, один из первых брендов, который заявил о себе как о качественной и современной обуви с интересными моделями. Мы, девушки и женщины, меняем часто обувь в силу каких-то различных сезонов, каких-то пожеланий, настроений. Но то, что касается качества, оно непререкаемое. – Это одна из наших первых обувных компаний в Республике Беларусь. Я носила эту обувь, еще самые первые модели. Было здорово, потому что носилась она хорошо, была из натуральной кожи, была очень комфортной. Мне очень нравилось. Потом опыт повторялся. Недавно тоже покупала себе спортивного вида обувь. Очень комфортно.

Дизайнеры «Марко» следят за перспективной модой и тенденциями. Специалисты холдинга посещают международные выставки в России, Китае, Турции и Италии. При разработке новой коллекции учитывают факторы потребления и спроса. Для «Марко» нет сложных задач.

Я попробовала купить зимние ботинки. Они уже у меня два сезона, поэтому я очень рада и частый гость сейчас там. Хочу зайти посмотреть коллекцию босоножек на лето.