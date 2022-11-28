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Владимир Макей будет похоронен на Восточном кладбище в Минске

28 ноября 2022 06:23
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Новости Беларуси. Многочисленные соболезнования продолжают поступать в связи со скоропостижной смертью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Слова скорби и поддержки выражают парламентарии, руководители министерств и ведомств, представители международных организаций, руководители иностранных дипмиссий в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О последнем интервью министра читайте здесь.

Владимир Макей будет похоронен на Восточном кладбище в Минске-1

На протяжении всей своей политической и дипломатической карьеры Владимир Макей был известен как настоящий профессионал и патриот страны. Лейтмотивом его служения Родине был слоган «Люблю Беларусь». Владимир Макей будет похоронен на Восточном кладбище в Минске.

Церемония прощания с министром иностранных дел Беларуси состоится во вторник, 29 ноября, в столичном Доме офицеров. Начало запланировано на 10:00.

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# Некролог # общество # Владимир Макей # Фотофакт

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