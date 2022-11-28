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В Минском зоопарке шимпанзе научились рисовать. Первые результаты уже есть

28 ноября 2022 06:51
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Новости Беларуси. Шимпанзе тянутся к искусству, а медведь – к берлоге. В столичном зоопарке медведь Тристан впал в спячку, его приятельница Нюра все еще бодрствует. А шимпанзе осваивают навык рисования, и первые результаты уже есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском зоопарке шимпанзе научились рисовать. Первые результаты уже есть-1

Как отметили работники зоопарка, спячка не подразумевает под собой классическое погружение в сон: медведь просто становится менее активным. Чего не скажешь о шимпанзе, которые научились рисовать. Не без сложностей, конечно. Пробираться к этому навыку пришлось через тернии. Сейчас в ход идет не только бумага.

В Минском зоопарке шимпанзе научились рисовать. Первые результаты уже есть-4

Стены вольера в этом плане привлекают ничуть не меньше. Вот так работникам зоопарка удалось не только привнести новые оттенки в будни шимпанзе, но и приобщить животных к искусству.

# Зоопарк # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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