В Минском зоопарке шимпанзе научились рисовать. Первые результаты уже есть

Новости Беларуси. Шимпанзе тянутся к искусству, а медведь – к берлоге. В столичном зоопарке медведь Тристан впал в спячку, его приятельница Нюра все еще бодрствует. А шимпанзе осваивают навык рисования, и первые результаты уже есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили работники зоопарка, спячка не подразумевает под собой классическое погружение в сон: медведь просто становится менее активным. Чего не скажешь о шимпанзе, которые научились рисовать. Не без сложностей, конечно. Пробираться к этому навыку пришлось через тернии. Сейчас в ход идет не только бумага.