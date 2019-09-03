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В Минске состоится международная конференция по борьбе с терроризмом

03 сентября 2019 06:33
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Новости Беларуси. Инновационные подходы в борьбе с терроризмом – тема международной конференции высокого уровня, которая 3 сентября открывается в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоится международная конференция по борьбе с терроризмом-1

Форум соберёт делегации из 50 стран. Совместное мероприятие по линии Беларусь – ООН организовано МИДом и Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций. Конференция логически продолжит прошлогоднюю международную встречу в Минске под эгидой ОБСЕ, где обсуждались пути предотвращения терроризма в цифровую эпоху.

В Минске состоится международная конференция по борьбе с терроризмом-4

В Минске состоится международная конференция по борьбе с терроризмом-6

Анатолий Глаз, начальник Управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Целью форума станет обсуждение многосторонних усилий и выработка решений на глобальном, региональном и национальном уровнях по борьбе с террористами и террористическими группами в условиях большей доступности и растущей сложности используемых технологий. Структурно конференция будет состоять из трёх тематических сессий. На них будут рассмотрены вопросы применения террористами новых технологий и искусственного интеллекта, обсуждены подходы и стратегии противодействия террористической пропаганде и неправомерному использованию достижений технологического прогресса.

Ожидается, что Беларусь представит свой опыт по противодействию терроризму. Среди экспертов форума заявлены генсек ОБСЕ, а также представители структур ООН, ОДКБ, ЮНЕСКО, Евросоюза и Шанхайской организации сотрудничества.

# Национальная безопасность # общество # Анатолий Глаз # Фотофакт

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