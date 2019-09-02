В кинотеатре «Беларусь» появилось оборудование для людей с нарушениями слуха и зрения

Новости Беларуси. Фильмы без ограничений. В кинотеатре «Беларусь» появилось оборудование для людей с особенностями слуха и зрения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Фильмы без ограничений. В кинотеатре «Беларусь» появилось оборудование для людей с особенностями слуха и зрения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Опыт для нашей страны уникальный. Специальная аудиосистема описывает происходящее на экране для слабовидящих и усиливает звук для людей с проблемами слуха.
Причём подключить к ней можно свои наушники и настроить удобную громкость. Также на каждом кресле есть дисплеи со специальными субтитрами.
Наталья Романовская, заместитель директора филиала кинотеатра «Беларусь»:
В одном наушнике зритель слышит, что происходит на экране. То есть диктор говорит, что встало солнце, прошел дождь, пошел человек, как он одет. А второй наушник передает непосредственно диалоги, что дает возможность воспринимать фильм целиком.
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