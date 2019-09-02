В кинотеатре «Беларусь» появилось оборудование для людей с нарушениями слуха и зрения

Новости Беларуси. Фильмы без ограничений. В кинотеатре «Беларусь» появилось оборудование для людей с особенностями слуха и зрения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Опыт для нашей страны уникальный. Специальная аудиосистема описывает происходящее на экране для слабовидящих и усиливает звук для людей с проблемами слуха.

Причём подключить к ней можно свои наушники и настроить удобную громкость. Также на каждом кресле есть дисплеи со специальными субтитрами.