Достижения малоинвазивной хирургии обсудили на международном форуме в Минске

Малоинвазивные оперативные вмешательства в последнее время становятся золотым стандартом лечения многих хирургических патологий. Преимуществ метода масса. Травматичность, как и риски для пациента, меньше, и срок восстановления после процедуры существенно короче. В ходе конференций ведущие специалисты со всей республики смогли обсудить последние достижения в сфере малоинвазивных вмешательств. Кроме научных докладов, для участников подготовили прямые трансляции из операционных центров в формате «живой» хирургии.

Татьяна Каминская, заведующая отделом по научно-образовательной работе и международным связям Республиканского клинического медицинского центра управления делами Президента Беларуси:

Нами был инициирован два года назад пилотный проект «Современная медицина – в регионы», в рамках которого на сегодня прошли обучение порядка 300 хирургов по различным направлениям эндовидеохирургии. И, в общем-то, этот проект из пилотного превращается в постоянный. География участников расширяется, и подтверждением этому является сегодняшний III Белорусский международный эндовидеохирургический форум «На ростанях».

Кроме того, для гостей и участников форума подготовили масштабную экспозицию современной медицинской техники. Представлены здесь преимущественно белорусские разработки. Многие аппараты активно используются в наших поликлиниках и больницах.