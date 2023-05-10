В Минске с начала 2023-го заменили более 6 километров тепловых сетей

Новости Беларуси. Более 6 километров тепловых сетей заменено в Минске с начала года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ежегодно перекладывают около 4 % от их общей протяженности. Это делается для сокращения потерь тепловой энергии и надежной работы. Особое внимание – ликвидации изношенных и устаревших участков. Всего же в 2023 году «Минские тепловые сети» планируют заменить более 55 километров трубопроводов.