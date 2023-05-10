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В Минске с начала 2023-го заменили более 6 километров тепловых сетей

10 мая 2023 14:31
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Новости Беларуси. Более 6 километров тепловых сетей заменено в Минске с начала года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске с начала 2023-го заменили более 6 километров тепловых сетей-1

Ежегодно перекладывают около 4 % от их общей протяженности. Это делается для сокращения потерь тепловой энергии и надежной работы. Особое внимание – ликвидации изношенных и устаревших участков. Всего же в 2023 году «Минские тепловые сети» планируют заменить более 55 километров трубопроводов.  

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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