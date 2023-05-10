«По одной машине в час запускают». Что происходит на белорусско-польской границе – репортаж с места событий

В Польше протестующие заблокировали пункт пропуска «Кукурыки» – единственный путь для фур в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На крупнейшем транзитном коридоре с ЕС с белорусской стороны находится наш корреспондент Кристина Протосовицкая. Екатерина Забенько, СТВ:

Так что же говорят водители фур, которым все-таки удалось попасть в Беларусь?

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Мы находимся в международном пункте пропуска «Козловичи», не в самой популярной части (сюда редко пускают СМИ), перед досмотровыми каналами, где паспортный контроль проходят водители, прибывающие в Беларусь из Польши. Это одна из первых точек остановки. Все досмотровые каналы практически пустые. Такую картину не вспомнят старожилы.

С 9 мая в Польше началась забастовка. Как писали польские СМИ, ранее представители польских транспортных компаний заявили об акции протеста на границе. Они планируют пропускать для въезда в пункт пропуска «Кукурыки» лишь один грузовик в час. Блокаду для транспорта польские власти разрешили проводить с 9 мая до 9 июня. По словам водителей, которые уже проследовали в Беларусь, с польской стороны движение блокируют порядка 50 автомобилей. В зоне оформления нам удалось пообщаться с водителями, которые уже застали забастовку и стали свидетелями происходящего.

Въезд в сам терминал перекрыт грузовиками, они выставили грузовики, с транспарантами своими, натянули ленту. И по одной машине в час они запускают туда. В связи с тем, что упали цены на перевозки, они пытаются с этим как-то бороться: с белорусскими перевозчиками, белорусскими прицепами, российскими прицепами. В связи с этим они начали забастовку. Тягачи сами, без прицепа. Поставили вдоль заезда в сам терминал, перекрыли движение. Сейчас въезд в терминал против движения.

– Стояли по 20 машин, репортеры стояли. До 12 пускали, а после 12 не стали пускать, сказали, что будут пускать одну машину в час. Поприезжали машины с плакатами, встали возле границы.

– А чего они требуют?

– Они хотят, чтобы мы белорусские и российские прицепы не пускали, что у поляков работу забираем как бы. Кристина Протосовицкая:

Среди выдвинутых польскими протестующими требований – запрет на проезд белорусских и российских полуприцепов, а также ограничение работы в Польше иностранных транспортных компаний, которые, по их мнению, забирают их прибыль. После обрушения санкций ЕС на Россию и Беларусь значительные льготы, преференции получили украинские перевозчики. А вот польские оказались в минусе и терпят ежедневные убытки.