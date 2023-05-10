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В Беларуси выявлены случаи заболевания корью. Какая обстановка в Минске?

10 мая 2023 14:29
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Новости Беларуси. В Минске уровень заболеваемости управляемый и контролируемый. Акцент делают на профилактику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Связано это с единичными случаями заболевания корью в Витебской области. Это граждане, прибывшие из Таджикистана, Турции и России. Для предотвращения заболевания проводится централизованная работа с населением и медиками.  

В Беларуси выявлены случаи заболевания корью. Какая обстановка в Минске?-1

Светлана Ермак, главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:  
Мероприятия, которые должны проводиться в местах наиболее посещаемых людьми, это объекты торговли, общественного питания, гостиничные комплексы, – это проведение влажной уборки, по возможности проведение дезинфекции воздушной среды. И, соответственно, контроль за посетителями, у которых есть симптомы респираторной инфекции, информирование учреждений здравоохранения.  

В Беларуси выявлены случаи заболевания корью. Какая обстановка в Минске?-4

Отметим, основные симптомы кори – кашель, конъюнктивит, повышение температуры и пятнистая сыпь. Она появляется спустя пять дней после попадания инфекции в организм. В случае обнаружения признаков заболевания необходимо обратиться в медучреждение.  

# Заболевания # общество # Светлана Ермак # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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