В Беларуси выявлены случаи заболевания корью. Какая обстановка в Минске?

Новости Беларуси. В Минске уровень заболеваемости управляемый и контролируемый. Акцент делают на профилактику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Связано это с единичными случаями заболевания корью в Витебской области. Это граждане, прибывшие из Таджикистана, Турции и России. Для предотвращения заболевания проводится централизованная работа с населением и медиками.

Светлана Ермак, главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Мероприятия, которые должны проводиться в местах наиболее посещаемых людьми, это объекты торговли, общественного питания, гостиничные комплексы, – это проведение влажной уборки, по возможности проведение дезинфекции воздушной среды. И, соответственно, контроль за посетителями, у которых есть симптомы респираторной инфекции, информирование учреждений здравоохранения.