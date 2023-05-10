Учитель английского создала чат-бот для изучения языка. И вот как он работает

Валерия Яскевич, корреспондент:

Количество чат-ботов в образовании, а также во многих других сферах стремительно растет. Это помогает детям с интересом изучать школьные предметы. Организовать учебный процесс стало возможно прямо в мессенджере Telegram с помощью специальной программы. Таким образом ученики используют смартфон с пользой и выполняют домашнее задание прямо в Сети.

Надежда Михайлова, учитель английского языка высшей категории:

Мой чат-бот называется «Английский нам поможет». Состоит из 15 кнопок различной направленности. Например, есть такие кнопки, как «Отработка лексики», где по каждому из разделов учебника ребенок изучает лексику. Ребенок ее учиться подбирать, и также дети во время урока в игровой форме могут соревноваться по изученной лексике. С помощью чат-бота учитель может собирать статистическую информацию об учащихся. Не нужно лично писать школьнику и спрашивать телефон его родителей – вся эта информация уже аккумулируется в системе. Чат-бот работает как педагогический инструмент. Он может предложить учащемуся дополнительные задания и ссылки на нужные ресурсы.

Надежда Михайлова:

Актуализирует свои знания по грамматическим правилам. Детям очень нравятся такой подход и такая кнопка, как «Квест» по теме спорт. Учащимся предлагается выбраться из закрытого спортзала, где каждый из предметов активен. Взаимодействуя с активными предметами, учащийся, разгадывая головоломки, выбирается из спортзала.

Еще один маршрут приводит ребят к авторской книге о Минске. Организована и прогулка по ботаническому саду в режиме 3D. Программа имитирует реальный разговор с пользователем, а создавать виртуального помощника получится у любого желающего. Для этого не обязательно обладать навыками программирования. Надежда Михайлова:

Бывает два вида чат-ботов: с интеллектом, а есть простой чат-бот, который предлагаю создать я. Учащимся это безумно нравится, это стимулирует их, мотивирует, что очень положительно сказывается на их изучении моего предмета.