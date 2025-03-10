В Беларуси стартовала посевная! Как аграрии справляются с весенне-полевой нагрузкой?

Время сеять. Ранняя весна зовет аграриев на поля. В Беларуси все больше сельхозорганизаций подключаются к севу яровых культур. Так, в Гродненской области традиционно первыми к закладке будущего урожая приступили Берестовицкий и Щучинский районы. Перед аграриями стоит задача не только вовремя посеять, но и внести удобрения на поля с озимыми культурами – все же погода для их зимовки была аномально теплой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как справляются с весенне-полевой нагрузкой – репортаж Галины Буро.

Теплый старт весны – ранний выход в поле. Почва и по температуре, и по влажности сейчас идеально подходит для сева.

Юрий Будницкий, заместитель директора по производству сельхозпредприятия «Пограничный-Агро»:

Она рыхлая, она рассыпается, и влага есть, наступила настоящая физическая спелость почвы. У нас на градуснике видно, что температура почвы составляет 6 градусов, и нечего ждать, нужно вложить семя в почву. Сельхозпредприятие «Пограничный-Агро» в этом сезоне в авангарде посевной в Гродненской области. Приступили с первыми лучами солнца: с 6 марта поля причесывают техникой. Со скоростью до 10 километров в час он рассекает поле. Аккуратность не в ущерб скорости – его принцип за 34 года работы на тракторе. Любовь к работе с землей в семье Михаила Карача передается на генном уровне. Его в поле привел отец, а теперь он и сам передает эстафету сыну – тот трудится на соседнем участке.

Михаил Карач, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Пограничный-Агро»:

Ответственность большая. Надо, чтобы огрехов не было, чтобы все хорошо было. Смотреть за сеялкой, за агрегатами. К посевной уже подключились все хозяйства Берестовицкого района. Техника прошла гостехосмотр, теперь задача – вовремя опустить в землю зерно. Сеют здесь овес, пшеницу, ячмень и много других культур, особое внимание озимым. Теплая зима заставила поволноваться аграриев. Но все же прогноз на урожай оптимистичный.