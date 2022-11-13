В Минске работают 13 ярмарок с продукцией сельского хозяйства

Новости Беларуси. Все дары этой осени 13 ноября представлены на сельскохозяйственных ярмарках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице работают 13 площадок, самая крупная из них в Заводском районе на парковке у «Чижовка-Арены». Туда съехались с самым свежим товаром торговые организации, производители, предприятия потребительской кооперации, фермеры, вырастившие не только плодоовощную продукцию, со всей страны.