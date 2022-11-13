Прямой эфир

В Минске работают 13 ярмарок с продукцией сельского хозяйства

13 ноября 2022 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Все дары этой осени 13 ноября представлены на сельскохозяйственных ярмарках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске работают 13 ярмарок с продукцией сельского хозяйства-1

В столице работают 13 площадок, самая крупная из них в Заводском районе на парковке у «Чижовка-Арены». Туда съехались с самым свежим товаром торговые организации, производители, предприятия потребительской кооперации, фермеры, вырастившие не только плодоовощную продукцию, со всей страны.  

# Ярмарки в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Дружеская встреча». В Бресте идёт завершающий этап спартакиады Союзного государства
13 ноября 2022 08:24

«Дружеская встреча». В Бресте идёт завершающий этап спартакиады Союзного государства

Лукашенко поздравил Москвину: «Ваш яркий талант, искренность и неповторимое обаяние приобрели любовь и уважение»
13 ноября 2022 07:47

Лукашенко поздравил Москвину: «Ваш яркий талант, искренность и неповторимое обаяние приобрели любовь и уважение»

13 ноября по случаю юбилея артистки Анастасии Москвиной подготовлена особая программа в Большом театре
13 ноября 2022 07:31

13 ноября по случаю юбилея артистки Анастасии Москвиной подготовлена особая программа в Большом театре