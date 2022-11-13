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Лукашенко поздравил Москвину: «Ваш яркий талант, искренность и неповторимое обаяние приобрели любовь и уважение»

13 ноября 2022 07:47
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Новости Беларуси. С юбилеем Анастасию Москвину поздравил глава государства. Александр Лукашенко пожелал народной артистке крепкого здоровья, неисчерпаемой творческой энергии, счастья и благополучия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко поздравил Москвину: «Ваш яркий талант, искренность и неповторимое обаяние приобрели любовь и уважение»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Ваш яркий талант, искренность и неповторимое обаяние приобрели любовь и уважение многочисленных поклонников искусства в нашей стране и за ее пределами. Особой оценки заслуживает ваша педагогическая деятельность. Своими секретами мастерства и ценным опытом вы щедро делитесь с подрастающим поколением, воспитываете будущих звезд белорусской оперы.  

# Белорусские исполнители # общество # Александр Лукашенко # Анастасия Москвина # Фотофакт

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