Лукашенко поздравил Москвину: «Ваш яркий талант, искренность и неповторимое обаяние приобрели любовь и уважение»

Новости Беларуси. С юбилеем Анастасию Москвину поздравил глава государства. Александр Лукашенко пожелал народной артистке крепкого здоровья, неисчерпаемой творческой энергии, счастья и благополучия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваш яркий талант, искренность и неповторимое обаяние приобрели любовь и уважение многочисленных поклонников искусства в нашей стране и за ее пределами. Особой оценки заслуживает ваша педагогическая деятельность. Своими секретами мастерства и ценным опытом вы щедро делитесь с подрастающим поколением, воспитываете будущих звезд белорусской оперы.