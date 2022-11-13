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13 ноября по случаю юбилея артистки Анастасии Москвиной подготовлена особая программа в Большом театре

13 ноября 2022 07:31
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Новости Беларуси. Опера и джаз 13 ноября зазвучат в камерном зале Большого театра Беларуси. Этот необычный проект подготовили в честь юбилея народной артистки нашей страны, лауреата Государственной премии Анастасии Москвиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

13 ноября по случаю юбилея артистки Анастасии Москвиной подготовлена особая программа в Большом театре -1

Оперная дива, плюс ко всему, является профессором Белорусской государственной академии музыки. Для Анастасии Москвиной весь нынешний сезон юбилейный: 20 лет назад она пришла в Большой театр, который стал для нее домом.  

13 ноября по случаю юбилея артистки Анастасии Москвиной подготовлена особая программа в Большом театре -4

Всегда женственная. Всегда разная, что выдает несомненный актерский талант. И всегда покоряющая зрителя своим волшебным сопрано. Этот голос проникает в самые тайные уголки зрительской души.  

# Белорусские исполнители # общество # Анастасия Москвина # Фотофакт

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