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«Дружеская встреча». В Бресте идёт завершающий этап спартакиады Союзного государства

13 ноября 2022 08:24
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Новости Беларуси. В Бресте проходит спартакиада Союзного государства. В борьбу за медали включились представители средних специальных учебных заведений Беларуси и России. Лучших определят в трех видах спорта: футбол, волейбол и плавание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Дружеская встреча». В Бресте идёт завершающий этап спартакиады Союзного государства-1

Спартакиада Союзного государства идет на протяжении всего года и включает четыре этапа, где участвуют школьники, учащиеся, студенты и сельская молодежь. Всего около тысячи человек. Позади соревнования в Пскове, Волгограде и Гродно. Завершающий старт проходит в Бресте, куда съехались 250 спортсменов.  

«Дружеская встреча». В Бресте идёт завершающий этап спартакиады Союзного государства-4

Алина Швед, участница спартакиады (Беларусь):  
Дружеская встреча, при которой можно познакомиться, узнать друг друга получше, и сыграться очень хорошо.  

«Дружеская встреча». В Бресте идёт завершающий этап спартакиады Союзного государства-7

Анна Артемьева, участница спартакиады (Россия):  
Это очень важные международные старты, чтобы укрепить связь между Беларусью и Россией.  

«Дружеская встреча». В Бресте идёт завершающий этап спартакиады Союзного государства-10

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:  
Торжественный старт заключительного этапа дан именно в Брестской крепости. Это говорит о том, что наша молодежь рядом и гарантирует наше будущее. Она будет сохранять историческую память так же, как и мы.  

«Дружеская встреча». В Бресте идёт завершающий этап спартакиады Союзного государства-13

Соревнования продолжатся и 14 ноября. А церемония награждения запланирована на 15 ноября в легкоатлетическом манеже Бреста. Отметим, эта спартакиада Союзного государства уже 19-я по счету.  

# Союзное государство # общество # Алина Швед # Анна Артемьева # Марианна Щеткина # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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