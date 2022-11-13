«Дружеская встреча». В Бресте идёт завершающий этап спартакиады Союзного государства

Новости Беларуси. В Бресте проходит спартакиада Союзного государства. В борьбу за медали включились представители средних специальных учебных заведений Беларуси и России. Лучших определят в трех видах спорта: футбол, волейбол и плавание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спартакиада Союзного государства идет на протяжении всего года и включает четыре этапа, где участвуют школьники, учащиеся, студенты и сельская молодежь. Всего около тысячи человек. Позади соревнования в Пскове, Волгограде и Гродно. Завершающий старт проходит в Бресте, куда съехались 250 спортсменов.

Алина Швед, участница спартакиады (Беларусь):

Дружеская встреча, при которой можно познакомиться, узнать друг друга получше, и сыграться очень хорошо.

Анна Артемьева, участница спартакиады (Россия):

Это очень важные международные старты, чтобы укрепить связь между Беларусью и Россией.

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Торжественный старт заключительного этапа дан именно в Брестской крепости. Это говорит о том, что наша молодежь рядом и гарантирует наше будущее. Она будет сохранять историческую память так же, как и мы.