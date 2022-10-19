Серьёзное ЧП с пострадавшими – под Слуцком прошла масштабная тренировка

Новости Беларуси. Силами МЧС совместно с медиками и работниками лесничеств ликвидировано серьезное ЧП с пострадавшими на трассе Р43, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Силами МЧС совместно с медиками и работниками лесничеств ликвидировано серьезное ЧП с пострадавшими на трассе Р43, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за сложных погодных условий на проезжую часть упало дерево, в результате чего возник затор и произошло ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля. После столкновения в цистерне бензовоза образовалась течь, спасателям необходимо было предпринять срочные меры, чтобы не допустить возгорания. Помощь также потребовалась и заблокированным в машине людям.
Все это один из эпизодов комплексных учений по защите от чрезвычайных ситуаций. Масштабную тренировку можно было наблюдать под Слуцком. Завтра, 20 октября, будут выполнены новые вводные. По итогам тренировки будет дана оценка готовности к реагированию служб на различные ЧС.