Серьёзное ЧП с пострадавшими – под Слуцком прошла масштабная тренировка

Новости Беларуси. Силами МЧС совместно с медиками и работниками лесничеств ликвидировано серьезное ЧП с пострадавшими на трассе Р43, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сложных погодных условий на проезжую часть упало дерево, в результате чего возник затор и произошло ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля. После столкновения в цистерне бензовоза образовалась течь, спасателям необходимо было предпринять срочные меры, чтобы не допустить возгорания. Помощь также потребовалась и заблокированным в машине людям.