Какие технологии используют при строительстве Минского метро и кто придумывает названия станций?

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Одним из самых удобных видов транспорта белорусской столицы является Минское метро, на сегодня оно насчитывает 15 станций Московской линии, 14 – Автозаводской и пока четыре – Зеленолужской.

Ежедневно Минский метрополитен принимает более 800 тысяч пассажиров. В Минске строится метро мелкого заложения. Это значит, что тоннели строятся преимущественно закрытым способом, а станции сооружаются в открытых котлованах. Метрополитен проектируется с учетом сложившейся геологической, гидрогеологической и градостроительной ситуаций.

Павел Непочелович, главный инженер проекта «Второй участок третьей линии Минского метрополитена»:

Строительство станции «Юбилейная площадь» велось в непосредственной близости к зданиям по улице Сухая. Здесь глубина станции – порядка 28 метров, которая является самой глубокой станцией Минского метрополитена.

Георгий Протасов, главный инженер ОАО «Минскметропроект»:

В данный момент мы занимаемся проектированием второго участка третьей линии. Это станции «Профсоюзная», «Переспа», «Комаровская» и станция «Парк Дружбы народов». Как правило, названия станций происходят от района, в котором они находятся, от крупного объекта, который привлекает внимание, или от большой ближайшей улицы. Георгий Протасов:

Окончательные названия станций присваивают городские власти. До этих пор станции идут у нас под рабочим названием. Многие не знают, но станция «Спортивная» меняла свое название три раза. Она называлась «Жудро», «Раковская», «Западная». Но если мы говорим сейчас о станциях, которые строятся, – «Аэродромная», «Слуцкий гостинец» и «Неморшанский сад», то это уже, скорее всего, окончательные названия.

Каждая станция Минского метрополитена имеет свой неповторимый облик, и он должен соответствовать названию станции. Например, на станции метро «Малиновка» на стенах изображены малина и птицы малиновки, а также периодически можно услышать пение тех самых птиц. Такое вот было интересное предложение у архитектора.

Павел Непочелович:

На данный момент ведется проектирование второго участка третьей линии Минского метрополитена – от станции «Юбилейная площадь» до станции «Парк Дружбы народов», которые включают в себя четыре станционных комплекса: это станция «Профсоюзная», «Переспа», «Комаровская» и «Парк Дружбы народов». Общая протяженность данного участка – порядка 4,5 километра. Станции построены с применением современных технологий и материалов. Будет использоваться лицевой бетон с тонировкой, который подсвечивается светодиодной подсветкой, тем самым придавая станциям неповторимую индивидуальность.

Павел Непочелович:

Так как уровень грунтовых вод от станции «Юбилейная площадь» до станции «Парк Дружбы народов» высок, здесь непосредственно применялись объемно-планировочные решения более компактные, чтобы занимать наименьшую площадь при строительстве данного участка. Из новшеств введенного в эксплуатацию первого участка третьей линии Минского метрополитена такие моменты, как двери автоматические станционные, траволаторы, это конвейер, который помогает пассажирам передвигаться непосредственно по конвейерной ленте. Это пешеходный переход, который соединяет первую и третью линии Минского метрополитена.