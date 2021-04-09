В Минске протестировали светомузыкальный фонтан на Свислочи. Когда откроется сезон?

Новости Беларуси. Светомузыкальный фонтан на Свислочи тестируют накануне летнего сезона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стоит напомнить, что уникальный фонтан в центре Минска появился в 2020 году. Каждый летний вечер минчане и гости столицы могли увидеть незабываемое светомузыкальное шоу. На высоту до 30 метров бьют две сотни струй.

Фонтаны в столице должны включить 30 апреля.

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