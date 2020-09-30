«Такое чудо в самом красивом месте города!» Кадры с церемонии закрытия светомузыкального фонтана на Свислочи

Напомним, фонтан признан лучшим строительным объектом года. И сегодня последняя водная феерия в этом сезоне, завершится она ближе к полуночи. Минчане и гости столицы увидят эффектное и красочное шоу.

Новости Беларуси. 30 сентября проходит церемония закрытия светомузыкального фонтана в акватории реки Свислочь в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент СТВ: Я сейчас, кстати, прямо напротив нашего телецентра на Коммунистической. Здесь, в акватории Свислочи, и расположилась новейшая достопримечательность столицы, благодаря которой этим летом набережная почти каждый вечер собирала аншлаги. Самый эффектный из интервалов этой феерии – со светом, музыкой и лазерными эффектами.

Я в восторге, аж голос перехватывает! Такое чудо в самом красивом месте города. Это сказка! Мы часто с собачкой ходим сюда гулять.

Яна Шипко:

Сам фонтан – 200 струй, которые могут взмывать ввысь на 30 метров – это высота 10-этажного дома. Они могут вращаться, складываться веером, лилией и даже превращаться в экран из водной глади для трансляции мультимедийных шоу.

Сооружение уникальное. Как мы уже знаем, это подарок Минску ко Дню Независимости от Сбербанка. И хотя банк уже устанавливал различные фонтаны в некоторых городах СНГ, но эта конструкция уникальная. По технической оснащенности и яркости шоу он не уступает поющим фонтанам, к примеру, в Олимпийском парке в Сочи или даже в Барселоне.

«Это очень сложно – ночью летать на флайборде». Показываем, как открывали мультимедийный фонтан в Минске

Потоки воды танцуют под 8 композиций. Ну и захватывающее зрелище, когда водная пыль создает экран, на который транслируются картинки.

Напомним, всего в Минске 35 фонтанов. И они уже закрылись в предыдущие два дня поэтапно. Так что сегодня кульминация этого сезона в столице.