В Минске простились с известным белорусским учёным Николаем Щёкиным

Новости Беларуси. В Минске простились с Николаем Щекиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известного белорусского ученого, публициста, общественного деятеля не стало на 50-м году жизни. Проводить его в последний путь пришли те, кому он был близок и дорог.

На протяжении нескольких часов люди несли красные гвоздики. Здесь же и венок из живых цветов от главы государства. Более 20 лет Николай Щекин работал в Академии управления при Президенте, возглавлял Институт государственной службы. Был заведующим отделом Института социологии Национальной академии наук. Николай Сергеевич был и частым гостем наших эфиров. Он давал комментарии по общественно значимым вопросам, а также выступал в качестве эксперта в программах и ток-шоу СТВ.