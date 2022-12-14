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В Минске простились с известным белорусским учёным Николаем Щёкиным

14 декабря 2022 16:08
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Новости Беларуси. В Минске простились с Николаем Щекиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известного белорусского ученого, публициста, общественного деятеля не стало на 50-м году жизни. Проводить его в последний путь пришли те, кому он был близок и дорог.

В Минске простились с известным белорусским учёным Николаем Щёкиным-1

На протяжении нескольких часов люди несли красные гвоздики. Здесь же и венок из живых цветов от главы государства. Более 20 лет Николай Щекин работал в Академии управления при Президенте, возглавлял Институт государственной службы. Был заведующим отделом Института социологии Национальной академии наук. Николай Сергеевич был и частым гостем наших эфиров. Он давал комментарии по общественно значимым вопросам, а также выступал в качестве эксперта в программах и ток-шоу СТВ.

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# Некролог # общество # Николай Щекин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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