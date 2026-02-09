В Минске прошёл XII фестиваль-конкурс Союзного государства «Звездочёт»

Площадка, позволяющая молодым талантам заявить о себе перед широкой аудиторией и наладить деловые и коммерческие связи – в Минске прошел фестиваль-конкурс Союзного государства «Звездочет», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К празднику творчества присоединились школьники, студенты и работающая молодежь из Беларуси и России. Конкурсанты показали свои способности в различных номинациях: вокал, хореография, театральное мастерство, художественное чтение и модный дизайн. На сцене выступили как популярные блогеры, так и начинающие артисты, только открывающие свой творческий путь. Участники активно общались, знакомились, обменивались контактами и обсуждали возможности сотрудничества.

Полина Мессинеза, блогер:

Это был мой самый первый конкурс. Я рассказывала «Муху-Цокотуху». И я выиграла первое место. Я сегодня буду рассказывать мой личный стендап в первый раз.