В Беларуси стартует ключевой этап подготовки к переписи населения 2029 года

В Беларуси стартует ключевой этап подготовки к переписи населения, которая состоится в октябре 2029 года. С учетом современных тенденций цифровой оптимизации процессов, Белстат реализует комплекс мер по совершенствованию статистического учета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная особенность предстоящей кампании – максимально широкое использование административных источников данных. Это позволит оптимизировать затраты времени и ресурсов. В 2026 году запланировано пилотное тестирование технологий мобильного позиционирования – будет оценена их эффективность для задач переписи.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

В текущем году мы начинаем работу по прототипу построения статистического регистра населения, который станет основой для проведения переписи. И реально мы хотим, чтобы переписной лист был максимально минимальным. То есть взять максимум информации из административных источников. Мы предполагаем, что если в прошлом раунде это было от 10 до 20 %, то в этом раунде мы подойдем к 50 % заполнения.

Параллельно ведется работа по модернизации статистической системы: обновляется классификатор видов экономической деятельности. Также стартует седьмой раунд исследования, посвященного оценке условий жизни детей и женщин.