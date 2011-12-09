В Минске прошёл съезд БРСМ

Белорусский республиканский союз молодежи должен стать источником идей не только для молодежи, но и всей страны. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, выступая на съезде БРСМ в Минске.

На съезды был избран первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»: на новый срок остался Игорь Бузовский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Нам дан очередной старт, даже не на три года — на огромное количество времени, которое нам надо пройти вместе с союзной, несоюзной молодёжью. Были обозначены те проекты, которые сегодня должны стать ключевыми, прорывными. Вся эта поддержка — и делегатов, и главы государства — налагает колоссальную ответственность, которую мы должны оправдать в ближайшее время.

Преемникам комсомола и самой массовой молодёжной организации Беларуси задачи сегодня поставил лично глава государства, заметив, что за последние годы организации удалось многое сделать: это и студотряды, и помощь молодым с профориентацией, множество креативных проектов — от благотворительности до патриотического воспитания. Ну а теперь нужно стать источником идей для всей страны, создать ядро, которое поведёт за собой остальных. Больше работать со сложной молодёжью, также с госструктурами — государство открывает дорогу молодым, но также ждёт отдачи.

Александр Лукашенко:

Сегодня перед вами весь мир открыт. В глобальной цивилизации уже нет прежних границ и барьеров. Кое-кто даже рассуждает о том, что постепенно на нашей планете появляется новый тип глобального человека-кочевника — без отчества, без корней и исторической памяти. Принцип «где хорошо — там и Родина» всё больше овладевает умами молодёжи и у нас, и у наших соседей.

И перед вами, молодыми людьми, есть два пути. Можно всю жизнь скитаться по свету, искать, где теплее и лучше, можно забыть о родине, при этом потеряв память и корни. А можно строить свою землю, беречь и приумножать наследство, завещанное предками. Этот выбор каждый делает сам для себя. Первый путь — это путь слабых, второй путь — достойных и сильных.



Президента впечатлил проект «100 идей для Беларуси», где собраны лучшие разработки талантливой молодёжи, которые уже сегодня можно брать и внедрять в экономику. Сегодня на съезде присутствовали и представители власти, и ряд проектов заинтересовал многих.

Татьяна Колоненко, делегат 41-го съезда ОО «Белорусский республиканский союз молодёжи»:

Честно говоря, эмоции переполняют, потому что вдохновлены мы действительно очень сильно. Столько идей хочется реализовывать. Потому что когда глава государства поддерживает нас и говорит это с такой большой трибуны, сразу есть ощущение защиты и уверенность в завтрашнем дне.

Виктория Непочелович, делегат 41-го съезда ОО «Белорусский республиканский союз молодёжи»:

У нас есть силы, у нас есть резерв, есть всё для того, чтобы воплотить все наши проекты в жизнь.

Иван Наливайко, делегат 41-го съезда ОО «Белорусский республиканский союз молодёжи»:

Молодёжь — этой действительно та сила, которая должна руководить всеми начинаниями в нашей республике. Это люди, которые в будущем будут руководить нашей страной.

Ольга Шибко, делегат 41-го съезда ОО «Белорусский республиканский союз молодёжи»:

Президент обозначил, что государство создало для нас условия и теперь ждёт отдачи. Что касается вторичной занятости и трудоустройства молодёжи — это, пожалуй, в настоящее время, в нашем социальном положении, экономическом развитии нашей страны, очень важно. Потому что молодой человек должен иметь достойные условия для труда, отдыха и иметь эту возможность. Очень приятно, что всё это у нас есть.

Яна Рожкова, делегат 41-го съезда ОО «Белорусский республиканский союз молодёжи»:

Есть, куда стремиться, и есть, что сделать. Конечно, нужно дать инициативу в руки молодёжи. Потому что мы — это будущее нашей страны.