9 декабря пройдет презентация лучших разработок проекта «100 идей для Беларуси»

Новости Беларуси, Минск. Съезд Белорусского республиканского союза молодежи продолжается в Минске. Эта самая массовая молодежная организация страны объединяет в своих рядах около полумиллиона юношей и девушек.

Делегаты из всех регионов республики подводят итоги работы БРСМ за три года. Кроме того, сегодня пройдет презентация лучших разработок проекта «100 идей для Беларуси». Свои работы представят более двух десятков авторов самых успешных инноваций. Всего в конкурсе участвовали свыше тысячи 300 молодых белорусов. Золотую сотню определил экспертный совет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вячеслав Липаткин, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» Белорусского металлургического завода:

Каждый съезд определяет какие-то возможности, связанные с развитием республики, возможности молодого человека. Потому что молодёжь меняется, с каждым годом обновляются её интересы. Государство, естественно, помогает, и хочется слышать дальнейшие шаги развития.

Наталья Нимкевич, первый секретарь ОО «БРСМ» Воложинского района:

Поскольку молодёжная организация никогда не стоит на месте, хотелось бы новых направлений, новых инициатив. У нас есть проект «100 идей для Беларуси», но и ста идей будет совсем мало. Хотелось бы идей для Белорусского республиканского союза молодёжи, идею, которая зародили бы инициативу у нашей молодёжи, которая поддержала бы её дух и подняла может быть, на новые свершения.