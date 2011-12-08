«100 идей для Беларуси»: 22 финалиста презентуют свои инновационные идеи 9 декабря

Новости Беларуси, Минск. Две тысячи молодых и активных людей собрались сегодня в Минске. Делегаты от всех регионов Беларуси и зарубежные гости приехали на съезд Белорусского республиканского союза молодежи.

Первый день форума прошел весьма насыщено. Несколько часов официальных дискуссий, участники от Минска встретились со столичным градоначальником Николаем Ладутько, делегаты от Минской области — с губернатором региона Борисом Батурой.

Сегодня же молодежные делегации отправились к монументу Победы, где прошло торжественное возложение венков и цветов.

Дмитрий Воронок, первый секретарь Могилевкого областного комитета ОО «БРСМ»:

Молодые люди действительно сейчас относятся к памяти и к людям, которые подарили нам мирное небо над головой, с большим почтением.

Программу первого дня молодежного форума завершит благотворительный нон-стоп марафон. В эти минуты он проходит во Дворце республики. Концерт благотворительный, вырученные от продажи билетов деньги направят тяжело больным детям в Белорусский детский хоспис.

Алексей Хлестов:

Я рассуждаю, как отец троих детей. Я знаю, как всё сложно. Очень сложно, глядя на фотографии, изучая историю этих детишек — ты понимаешь, что лекарства не просто дорогостоящи, они астрономические суммы стоят. Нужно обращать внимание, нужно помогать, поверьте мне.

Петр Елфимов:

В первую очередь это жизнь, наша жизнь и возможность в этой жизни сделать что-то хорошее. Потому что: «Когда о помощи кричат и горьких слёз сдержать нельзя, должна душа трубить набат, взломав оковы бытия» — вот вероятно так.

Наталья Морозова, координатор волонтерского движения ОО «БРСМ»:

Детей, которым мы сегодня помогаем, объединяет то, что они находятся под опекой хосписа, но все они представляют разные регионы Беларуси.

Съезд молодежи завтра продолжится. Ярким пунктом программы станет выставка лучших проектов конкурса «100 идей для Беларуси». 22 финалиста презентуют свои инновационные идеи. Все разработки актуальны и вполне могут реализоваться в социальных и экономических сферах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.