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Опрос. Как минчане экономят тепло- и электроэнергию?

08 декабря 2011 19:07
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».В сегодняшнем опросе корреспонденты узнали у минчан, нужно ли экономить тепло- и электроэнергию и как это делают рядовые горожане.
# общество # Опрос минчан

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