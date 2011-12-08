Опрос. Как минчане экономят тепло- и электроэнергию?

«100 идей для Беларуси»: 22 финалиста презентуют свои инновационные идеи 9 декабря

Новости Беларуси, Минск. Две тысячи молодых и активных людей собрались сегодня в Минске. Делегаты от всех регионов Беларуси и зарубежные гости приехали на съезд Белорусского республиканского союза молодежи.