Опрос. Как минчане экономят тепло- и электроэнергию?

Новости Беларуси, Минск. Две тысячи молодых и активных людей собрались сегодня в Минске. Делегаты от всех регионов Беларуси и зарубежные гости приехали на съезд Белорусского республиканского союза молодежи.
Новости Беларуси, Минск. В каждой номинации конкурса, а их девять, по два победителя — от Беларуси и России.
Новости Беларуси, Минск. Здесь хранится творческое наследие классика белорусской литературы. Экспозиция рассказывает и о жизненном пути поэта.
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