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В Минске прошёл форум о достижениях науки «Беларусь интеллектуальная»

28 января 2026 17:14
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От технологического суверенитета до продовольственной безопасности. О достижениях науки и ее вкладе в экономику страны говорили сегодня, 28 января, в Минске на форуме «Беларусь интеллектуальная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это масштабная экспертная площадка, которая объединила представителей научного сообщества, а также крупнейшей общественной организации со всех регионов.

В Минске прошёл форум о достижениях науки «Беларусь интеллектуальная»-2

Участники рассмотрели четыре ключевых тематических направления. В их числе вопрос технологического лидерства. Этот аспект имеет важнейшее значение в развитии государства. Цифровые системы необходимо использовать в интересах экономики. Еще один вектор – искусственный интеллект. Его активно применяют в сельском хозяйстве, на производстве, а также в социальной сфере. Звучали и предложения о том, как повысить эффективность инноваций.

В Минске прошёл форум о достижениях науки «Беларусь интеллектуальная»-4

Андрей Басак, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Ставим перед собой большие задачи, которые невозможно достичь без технологического рывка, внедрения новых научных разработок в производство. Собственно говоря, этот форум является такой экспертной площадкой. Невозможно достичь этих задач без тесного взаимодействия общества, государства и бизнеса.

В Минске прошёл форум о достижениях науки «Беларусь интеллектуальная»-6

Александр Короткевич, ведущий специалист Могилевской областной организации РОО «Белая Русь»:
Мне интересно направление именно сохранить историческую память в прикладном плане через игровые виды работы с молодежью. Допустим, у нас в той же области есть опыт: мы проводили турнир областной «80 лет Великой Победы», он проводился в форме квиза.

Отдельный блок на форуме был посвящен современным вызовам в области инфекционных заболеваний, внедрению высокотехнологичных методов лечения. В рамках форума – знакомство с выставкой научных разработок и достижений «Моя Беларусь». Все ноу-хау страны собраны на одной площадке в международном выставочной центре «БелЭкспо».

# Наука # Александр Короткевич # Андрей Басак # форум

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