В Минске прошёл форум о достижениях науки «Беларусь интеллектуальная»

От технологического суверенитета до продовольственной безопасности. О достижениях науки и ее вкладе в экономику страны говорили сегодня, 28 января, в Минске на форуме «Беларусь интеллектуальная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это масштабная экспертная площадка, которая объединила представителей научного сообщества, а также крупнейшей общественной организации со всех регионов.

Участники рассмотрели четыре ключевых тематических направления. В их числе вопрос технологического лидерства. Этот аспект имеет важнейшее значение в развитии государства. Цифровые системы необходимо использовать в интересах экономики. Еще один вектор – искусственный интеллект. Его активно применяют в сельском хозяйстве, на производстве, а также в социальной сфере. Звучали и предложения о том, как повысить эффективность инноваций.

Андрей Басак, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»: Ставим перед собой большие задачи, которые невозможно достичь без технологического рывка, внедрения новых научных разработок в производство. Собственно говоря, этот форум является такой экспертной площадкой. Невозможно достичь этих задач без тесного взаимодействия общества, государства и бизнеса.

Александр Короткевич, ведущий специалист Могилевской областной организации РОО «Белая Русь»:

Мне интересно направление именно сохранить историческую память в прикладном плане через игровые виды работы с молодежью. Допустим, у нас в той же области есть опыт: мы проводили турнир областной «80 лет Великой Победы», он проводился в форме квиза.

Отдельный блок на форуме был посвящен современным вызовам в области инфекционных заболеваний, внедрению высокотехнологичных методов лечения. В рамках форума – знакомство с выставкой научных разработок и достижений «Моя Беларусь». Все ноу-хау страны собраны на одной площадке в международном выставочной центре «БелЭкспо».