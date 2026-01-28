Могилёвская область готовится обновить парк сельхозмашин

Готовь сани летом, а технику – зимой. Именно этому принципу следуют аграрии. Они понимают, насколько важно заранее отремонтировать и подготовить к сезону свои машины. Где-то есть необходимость и заменить единицы в автопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Модернизацию агрокомплекса продолжает Могилевская область. В 2026 году регион планирует обновить парк сельхозмашин еще на 10 %. Напомним, прошлый сезон стал рекордным: в хозяйства области поступило больше 1 700 единиц новой техники. Списки на этот год еще формируются, но власти уверены, что объем будет не меньше. Первые машины уже начали поступать в районы.

Это трактор 2015 года выпуска – машина с большим пробегом. Барахлит двигатель. Александр Дубяга знает, как запустить мотор. За 40 лет работы он вернул к жизни полтысячи двигателей.

Александр Дубяго, слесарь-моторист предприятия «Круглянский агропромтехснаб»:

Это трактор наш, «Беларус-3022», двигатель «дойцевский». Пробило прокладку, мы ее меняем. Свозили в ремонт, сейчас прокладку ставим. Через пару дней и запустим.

Таких «старичков» в полях Могилевской области с каждым годом становится все меньше. И проект модернизации, инициированный Президентом, превратил райагросервисы в ключевой инструмент поддержки аграриев. Техническое перевооружение и создание на их базе мехотрядов дают очевидные результаты. Только в прошлом году автопарк предприятия «Круглянский агропромтехснаб» обновили на 60 %. Теперь в нем энергонасыщенные тракторы, 17 новых МАЗов и целый арсенал спецмашин. От кормоуборочных комбайнов до техники для работы с почвой. Обновление автопарка напрямую влияет на экономику всего предприятия.

Виктор Щупленков, директор предприятия «Круглянский агропромтехснаб»:

Выработка составляла где-то 90 тысяч на человека, то уже в 2025 году выработка на одного человека составила 179 тысяч. Это в разы выросло.