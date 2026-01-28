Даём отпор циклону «Леони» – службы в регионах трудятся в усиленном режиме
Ледяной дождь, невероятно скользкая корка на любых поверхностях, гололедица и резкие перепады температур – вот лишь несколько штрихов к портрету нового гостя, которого мы совсем не звали. Циклон «Леони» преподнес белорусам неприятные сюрпризы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 200 населённых пунктов Беларуси оставались без электричества из-за непогоды
Терпеть его «скользкий» характер нам осталось недолго. «Леони» вскоре покидает Беларусь, однако эта среда добавила хлопот и коммунальщикам, и обычным людям по всей стране. В режиме повышенной готовности трудятся и медики.
Впрочем, в сложившихся метеоусловиях некоторые белорусы находят позитив и даже вдохновение. Так, в Сети сегодня завирусилось видео, где девушка в Гомеле исполнила произвольную программу на коньках прямо на тротуаре. Повторять настоятельно не рекомендуем, тем более что и Минздрав предупреждает.
Наш корреспондент Анна Корольчук составила собственное видеоруководство, как пережить очередной циклон.
Более 370 единиц техники и около тысячи человек. Витебская область дает мощный отпор циклону «Леони». Снегопад накрыл регион минувшей ночью. К расчистке дорог приступили немедленно. Охотно лопаты в руки взяли и горожане. Старшеклассники приводят в порядок территорию школы, чтобы путь к знаниям был комфортным и безопасным.
Снежные шапки сегодня не только на крышах многоэтажек, но и сельских домов. Деревня Обухово – крайняя точка Витебского района. Здесь всего полтора десятка жителей, но улицы расчищены не хуже городских проспектов.
Специализированные службы работают по заявкам. Старейшина деревни передает информацию, какая нужна помощь председателю сельсовета. Дальше оперативно выстраивается маршрут движения снегоуборочной техники.
Местные жители регулярно просыпаются от звуков техники – расчищать улицы от снега начинают ранним утром. В больших деревнях техника расчищает площадки у магазинов, места для стоянки автомобилей. Трактор заворачивает в каждый переулок.
«Про нас не забывают» – как расчищают улицы после циклона в самых отдалённых деревнях Беларуси.
А на юге страны циклон проявился иначе: Гомель накрыло ледяным дождем. За несколько часов дороги и тротуары буквально сковало блестящим панцирем, перемещаться по которому можно лишь с большой осторожностью. Улицы активно посыпают реагентами. Однако в большинстве случаев, чтобы разбить лед, приходится работать вручную.
За очистку территорий у магазинов отвечают сами собственники. Например, в Советском районе лопаты в руки взяли не только штатные сотрудники торгового центра, но и руководители – чтобы убрать одну из самых больших парковок в городе. Такой пример заботы о покупателях.
Алексей Шатунов, руководитель торгового центра:
Все мы видим, что в связи с такими погодными условиями мы должны работать в круглосуточном режиме. Мы уже с 6:30 работаем, работают и наши специалисты.
Подробнее смотрите в видео.