Даём отпор циклону «Леони» – службы в регионах трудятся в усиленном режиме

Ледяной дождь, невероятно скользкая корка на любых поверхностях, гололедица и резкие перепады температур – вот лишь несколько штрихов к портрету нового гостя, которого мы совсем не звали. Циклон «Леони» преподнес белорусам неприятные сюрпризы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 населённых пунктов Беларуси оставались без электричества из-за непогоды

Терпеть его «скользкий» характер нам осталось недолго. «Леони» вскоре покидает Беларусь, однако эта среда добавила хлопот и коммунальщикам, и обычным людям по всей стране. В режиме повышенной готовности трудятся и медики.

Впрочем, в сложившихся метеоусловиях некоторые белорусы находят позитив и даже вдохновение. Так, в Сети сегодня завирусилось видео, где девушка в Гомеле исполнила произвольную программу на коньках прямо на тротуаре. Повторять настоятельно не рекомендуем, тем более что и Минздрав предупреждает.