Заседание Совета Министров Союзного государства пройдёт 2 февраля в Москве

Главным торгово-экономическим партнером Беларуси является Россия. Страны завершают подготовку к заседанию Совета Министров Союзного государства, которое состоится 2 февраля в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьер-министр нашей страны Александр Турчин и Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев обсудили повестку встречи, включающую 14 вопросов.

Основное внимание на заседании будет уделено итогам совместной работы за 2024-2026 годы. Уже выполнено около половины запланированных мероприятий, что свидетельствует о высокой динамике интеграционных процессов. Также предстоит наметить новый план сотрудничества до 2029 года, сформировать конкретный документ, который задаст траекторию развития на среднесрочную перспективу.

Текущая повестка, сконцентрированная на экономике, будет существенно расширена. В фокусе будущего сотрудничества – создание единого информационного пространства, молодежная политика, социальная сфера и правовые вопросы.