В белорусских вузах стартовала приёмная кампания для целевиков

В белорусских вузах стартовала приемная кампания для целевиков. Выпускники школ, заключившие договор с заказчиками кадров, подают документы в приемные комиссии. Одним из первых абитуриентов встречает педагогический университет имени Максима Танка. На условиях целевой подготовки в 2024 году вуз зачислит 360 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О преимуществах такого обучения – Алина Мычко.

О том, что станет учителем, Эмилия знала всегда. В третьем классе вдохновилась примером наставницы – это и определило выбор профессии. Педагогический опыт за плечами у нее уже немалый: девушка – активный участник волонтерского движения. Со школьных лет она училась работать с теми, кому помощь опытного педагога необходима больше всего. Поэтому при поступлении выбор пал на институт инклюзивного образования БГПУ. Какие нововведения будут во вступительной кампании для целевиков? Рассказываем – подробности здесь.

Списки первокурсников станут известны уже 12 июля. В топе у абитуриентов – специальности, связанные с сельским и лесным хозяйством, медициной и правоведением. Среди целевиков есть также будущие журналисты, дизайнеры, программисты и многие другие. Получить направление можно разными способами. Самый простой – обратиться к заказчику кадров. Есть и другие варианты. Например, в педагогический на условиях целевой подготовки могут идти выпускники профильных классов.