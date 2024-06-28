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В белорусских вузах стартовала приёмная кампания для целевиков

28 июня 2024 17:25
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В белорусских вузах стартовала приемная кампания для целевиков. Выпускники школ, заключившие договор с заказчиками кадров, подают документы в приемные комиссии. Одним из первых абитуриентов встречает педагогический университет имени Максима Танка. На условиях целевой подготовки в 2024 году вуз зачислит 360 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О преимуществах такого обучения – Алина Мычко.

В белорусских вузах стартовала приёмная кампания для целевиков-1

О том, что станет учителем, Эмилия знала всегда. В третьем классе вдохновилась примером наставницы – это и определило выбор профессии. Педагогический опыт за плечами у нее уже немалый: девушка – активный участник волонтерского движения. Со школьных лет она училась работать с теми, кому помощь опытного педагога необходима больше всего. Поэтому при поступлении выбор пал на институт инклюзивного образования БГПУ.

Какие нововведения будут во вступительной кампании для целевиков? Рассказываем – подробности здесь.

В белорусских вузах стартовала приёмная кампания для целевиков-4

Списки первокурсников станут известны уже 12 июля. В топе у абитуриентов – специальности, связанные с сельским и лесным хозяйством, медициной и правоведением. Среди целевиков есть также будущие журналисты, дизайнеры, программисты и многие другие. Получить направление можно разными способами. Самый простой – обратиться к заказчику кадров. Есть и другие варианты. Например, в педагогический на условиях целевой подготовки могут идти выпускники профильных классов.

В белорусских вузах стартовала приёмная кампания для целевиков-7

Целевое обучение – это гарантированное рабочее место на пять лет. В течение этого периода сохраняется статус молодого специалиста – это еще одно преимущество для тех, кому важно быть уверенным в завтрашнем дне.

Подробности в видео.

# Вступительная кампания # общество

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