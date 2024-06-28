В этот день был освобожден Могилёв! 28 июня 1944-го в операции «Багратион» – немцы сдавались в плен

В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы продолжаем рассказывать об одной из крупнейших наступательных операций в истории человечества. Она получила кодовое название «Багратион» и положила конец гитлеровскому режиму и оккупации нашей страны.

Хроника 28 июня 1944-го в нашем следующем материале.

28 июня 1944 года. Золотыми буквами эта дата вписана в историю Беларуси. В этот день был освобожден Могилев. Крупнейшее наступление Красной армии на Восточном фронте достигло своего кульминационного момента. Гитлеровцы превратили Могилев в крепость. В трех-четырех километрах от города и в самом городе создали три рубежа обороны, мосты через Днепр заминировали. Но для войск Красной армии это не стало преградой. Наши воины замкнули кольцо окружения группировки войск противника вокруг Могилева. Гитлеровцы ожесточенно сопротивлялись, предприняли до десяти попыток вырваться из окружения. В городе шли бои за каждый дом.