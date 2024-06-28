В этот день был освобожден Могилёв! 28 июня 1944-го в операции «Багратион» – немцы сдавались в плен
В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы продолжаем рассказывать об одной из крупнейших наступательных операций в истории человечества. Она получила кодовое название «Багратион» и положила конец гитлеровскому режиму и оккупации нашей страны.
Хроника 28 июня 1944-го в нашем следующем материале.
28 июня 1944 года. Золотыми буквами эта дата вписана в историю Беларуси. В этот день был освобожден Могилев. Крупнейшее наступление Красной армии на Восточном фронте достигло своего кульминационного момента. Гитлеровцы превратили Могилев в крепость. В трех-четырех километрах от города и в самом городе создали три рубежа обороны, мосты через Днепр заминировали. Но для войск Красной армии это не стало преградой. Наши воины замкнули кольцо окружения группировки войск противника вокруг Могилева. Гитлеровцы ожесточенно сопротивлялись, предприняли до десяти попыток вырваться из окружения. В городе шли бои за каждый дом.
Светлана Прибыш, заместитель главного хранителя фондов Музея истории Великой Отечественной войны:
В числе первых на улицах Могилева завязали бои воины батальона под командованием капитана Фатина. Они форсировали Днепр, захватили машины противника и на них ворвались в расположение гитлеровцев. Гитлеровцы решили, что они окружены и стали сдаваться в плен. И так удалось пленить около 500 солдат и офицеров противника. В том числе это были и генералы: Эрмансдорф, который был начальником Могилевского гарнизона, и Бамлер, командир 12-й немецкой пехотной дивизии. Когда в последующем их допрашивали, они говорили о том, что по приказу Гитлера должны были оборонять Могилев любой ценой. И совершенно не ожидали, что город падет так быстро.
Последняя группа из 600 человек, оборонявших здание вокзала, сложила оружие после двух дней упорной обороны. В итоге шесть тысяч гитлеровцев убито, около трех с половиной тысяч оказались в плену. Советские войска захватили много оружия и боевой техники. На день освобождения города в нем было менее десяти тысяч жителей, из здания уцелело менее половины.
Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны, участвовавшего в освобождении города Могилева, Леонида Никифоровича Мороза:
«Город встретил освободителей пустынными улицами, разбитыми домами, горящим железнодорожным вокзалом. Люди из подвала и землянок вышли уже позже, обнимались, целовали солдат и плакали, не веря, что тяжелые годы оккупации позади».
За героизм и мужество, проявленные в Могилевской операции, 28 советских воинов удостоены звания Героя Советского Союза. 21-й части и соединению, отличившимся при освобождении города, присвоено почетное наименование «Могилевских». В этот день также окончательно избавлены от оккупантов Осиповичи, Быхов, Кличев, Старые дороги, Круглое, Крупки и Лепель. Операция «Багратион» продолжает свое шествие.