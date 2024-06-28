Лукашенко: чествование лучших выпускников и преподавателей – наша с вами дань памяти поколению победителей

Вы – символ будущего родной Беларуси. Именно в таком ключе и с таким теплым посылом сегодня звучали мудрые слова в адрес нашего молодого поколения. Во Дворце Независимости прошла церемония награждения выпускников и преподавателей вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие Беларуси и ее будущие ценности напрямую зависят от молодежи. В этом смысле нашей стране однозначно повезло – нам есть чем гордиться и есть что передавать из поколения в поколения. Символично, что сегодняшняя церемония прошла в преддверии важного праздника – 3 Июля. И значимой даты – 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодняшняя церемония чествования лучших выпускников и лучших преподавателей и есть наша с вами дань памяти поколению победителей. Каждый успех – это благодарность героям, которые сражались и умирали за мирное будущее. Мы его построили и мы обязаны сберечь это будущее. Мы обязательно его сбережем.