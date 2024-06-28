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Лукашенко: чествование лучших выпускников и преподавателей – наша с вами дань памяти поколению победителей

28 июня 2024 17:31
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Вы – символ будущего родной Беларуси. Именно в таком ключе и с таким теплым посылом сегодня звучали мудрые слова в адрес нашего молодого поколения. Во Дворце Независимости прошла церемония награждения выпускников и преподавателей вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: чествование лучших выпускников и преподавателей – наша с вами дань памяти поколению победителей-1

Развитие Беларуси и ее будущие ценности напрямую зависят от молодежи. В этом смысле нашей стране однозначно повезло – нам есть чем гордиться и есть что передавать из поколения в поколения. Символично, что сегодняшняя церемония прошла в преддверии важного праздника – 3 Июля. И значимой даты – 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Лукашенко: чествование лучших выпускников и преподавателей – наша с вами дань памяти поколению победителей-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодняшняя церемония чествования лучших выпускников и лучших преподавателей и есть наша с вами дань памяти поколению победителей. Каждый успех – это благодарность героям, которые сражались и умирали за мирное будущее. Мы его построили и мы обязаны сберечь это будущее. Мы обязательно его сбережем.

Лукашенко: чествование лучших выпускников и преподавателей – наша с вами дань памяти поколению победителей-7

На долгую память об этой встрече у сегодняшних гостей Дворца останутся не только врученные Благодарности (это само собой разумеющееся), но еще фотографии. Это не просто селфи в залах Дворца, хотя и такие имеются (перед церемонией для выпускников провели экскурсию), это, считайте, эксклюзивная фотокарточка, в центре которой наш Президент, а рядом с ним – будущее Беларуси.

Лукашенко: чествование лучших выпускников и преподавателей – наша с вами дань памяти поколению победителей-10

Александр Лукашенко:
Нормально? Все видны?

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# Выпускной # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок

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