В Минске прошёл чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике среди ветеранов спорта

Более 300 участников из семи стран. В Минске прошел чемпионат по легкой атлетике среди ветеранов спорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За награды боролись и мужчины, и женщины. Основное условие – возраст от 35 лет. Лучшего определяли в 24 видах программы. В их числе прыжки в длину и высоту, толкание ядра, метание веса. Каждый атлет мог попробовать силы в разных дисциплинах, ориентируясь на собственные возможности. Для многих турнир стал настоящим праздником, ведь получилось побить личные рекорды и пообщаться с единомышленниками.

Ясунори Арикова, участник (США): Я из Америки. Я участвую каждый год здесь – 5 раз. Это хорошо для здоровья.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Для участников этого возраста – это праздник. Праздник не только продемонстрировать свою какую-то готовность, но и общаться между собой, зарядиться энергией и улучшить свои личные результаты. Они побеждают сами себя, преодолевают дистанцию, радуются, вдохновляются и приглашают друг друга в гости.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов спорта проводится не впервые. С каждым годом количество участников растет. Основная цель – продвижение идей здорового образа жизни и спортивного долголетия.