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В Минске прошёл чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике среди ветеранов спорта

03 февраля 2025 07:31
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Более 300 участников из семи стран. В Минске прошел чемпионат по легкой атлетике среди ветеранов спорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошёл чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике среди ветеранов спорта-2

За награды боролись и мужчины, и женщины. Основное условие – возраст от 35 лет. Лучшего определяли в 24 видах программы. В их числе прыжки в длину и высоту, толкание ядра, метание веса. Каждый атлет мог попробовать силы в разных дисциплинах, ориентируясь на собственные возможности. Для многих турнир стал настоящим праздником, ведь получилось побить личные рекорды и пообщаться с единомышленниками.

В Минске прошёл чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике среди ветеранов спорта-4

Ясунори Арикова, участник (США):
Я из Америки. Я участвую каждый год здесь – 5 раз. Это хорошо для здоровья. 

В Минске прошёл чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике среди ветеранов спорта-6

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Для участников этого возраста – это праздник. Праздник не только продемонстрировать свою какую-то готовность, но и общаться между собой, зарядиться энергией и улучшить свои личные результаты. Они побеждают сами себя, преодолевают дистанцию, радуются, вдохновляются и приглашают друг друга в гости.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов спорта проводится не впервые. С каждым годом количество участников растет. Основная цель – продвижение идей здорового образа жизни и спортивного долголетия.

# Спортивный праздник # Легкая атлетика # ветераны # Иван Тихон

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