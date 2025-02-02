Колонии речных бобров и турнирные бои оленей – Березинский биосферный заповедник отмечает 100 лет

На неделе Березинский биосферный заповедник отметил вековой юбилей. Настоящая жемчужина белорусского Поозерья, где – сложно представить – до сих пор сохранились уникальные территории, нетронутые человеком, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В целом это царство живой природы, где не работают человеческие законы, а правила диктует только местная флора и фауна. Чтобы не нарушить этот хрупкий мир, заповедник закрыт для посетителей. Но для нашей съемочной группы сделали исключение. Диана Головач на неделе вместе с Березинскими специалистами исследовала мир дикой природы.

Диана Головач, корреспондент:

Сейчас мы отправились на проплыв по реке Бузянка. Наша цель – проверить поселение бобров и оценить их хатки. На водных артериях Березинского заповедника таких поселений бобров много. Вместе с сотрудниками мы решили проверить одно из таких. В первую очередь обращаем внимание на размер и состояние бобровой хатки. Так мы можем оценить количество жильцов и время постройки.

Александр Спрингер, младший научный сотрудник государственного природоохранного учреждения «Березинский биосферный заповедник»:

Конкретно эта хатка, видно, что подстраивалась недавно, жилая. Сейчас, к сожалению, активность у бобров снизилась, потому что у них ярко выражена сезонность. Именно благодаря этим трудолюбивым природным архитекторам в Беларуси появился Березинский биосферный заповедник. После Первой мировой войны здесь обнаружили около 20 колоний речного бобра. Тогда этот вид считался исчезнувшим не только на территории нашей страны, но и всего СССР. Благодаря работе заповедника популяция бобров не просто восстановилась, но и ежегодно продолжает расти. Диана Головач, корреспондент:

Сейчас мы отправляемся на наблюдательную вышку. Ее высота около 12 метров. Это возможность не только запечатлеть живописный вид, но и понаблюдать за местными жителями.

Здесь каждый сезон по своему хорош, охота за впечатлениями зависит от поры года и времени суток. Ну еще, конечно, от удачи наблюдателей. Александр Рак, старший научный сотрудник государственного природоохранного учреждения «Березинский биосферный заповедник»:

Здесь период гона, это приблизительно сентябрь-октябрь, можно наблюдать за копытными. Здесь происходят, в частности, турнирные бои оленей, где они бьются за самок. Сейчас в заповеднике установлены около 40 фотоловушек. Их принцип действия достаточно прост: датчик фиксирует движение, после записывает видео или серию фотоснимков.