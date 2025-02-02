Колонии речных бобров и турнирные бои оленей – Березинский биосферный заповедник отмечает 100 лет
На неделе Березинский биосферный заповедник отметил вековой юбилей. Настоящая жемчужина белорусского Поозерья, где – сложно представить – до сих пор сохранились уникальные территории, нетронутые человеком, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В целом это царство живой природы, где не работают человеческие законы, а правила диктует только местная флора и фауна. Чтобы не нарушить этот хрупкий мир, заповедник закрыт для посетителей.
Но для нашей съемочной группы сделали исключение. Диана Головач на неделе вместе с Березинскими специалистами исследовала мир дикой природы.
Диана Головач, корреспондент:
Сейчас мы отправились на проплыв по реке Бузянка. Наша цель – проверить поселение бобров и оценить их хатки.
На водных артериях Березинского заповедника таких поселений бобров много. Вместе с сотрудниками мы решили проверить одно из таких. В первую очередь обращаем внимание на размер и состояние бобровой хатки. Так мы можем оценить количество жильцов и время постройки.
Александр Спрингер, младший научный сотрудник государственного природоохранного учреждения «Березинский биосферный заповедник»:
Конкретно эта хатка, видно, что подстраивалась недавно, жилая. Сейчас, к сожалению, активность у бобров снизилась, потому что у них ярко выражена сезонность.
Именно благодаря этим трудолюбивым природным архитекторам в Беларуси появился Березинский биосферный заповедник. После Первой мировой войны здесь обнаружили около 20 колоний речного бобра. Тогда этот вид считался исчезнувшим не только на территории нашей страны, но и всего СССР. Благодаря работе заповедника популяция бобров не просто восстановилась, но и ежегодно продолжает расти.
Диана Головач, корреспондент:
Сейчас мы отправляемся на наблюдательную вышку. Ее высота около 12 метров. Это возможность не только запечатлеть живописный вид, но и понаблюдать за местными жителями.
Здесь каждый сезон по своему хорош, охота за впечатлениями зависит от поры года и времени суток. Ну еще, конечно, от удачи наблюдателей.
Александр Рак, старший научный сотрудник государственного природоохранного учреждения «Березинский биосферный заповедник»:
Здесь период гона, это приблизительно сентябрь-октябрь, можно наблюдать за копытными. Здесь происходят, в частности, турнирные бои оленей, где они бьются за самок.
Сейчас в заповеднике установлены около 40 фотоловушек. Их принцип действия достаточно прост: датчик фиксирует движение, после записывает видео или серию фотоснимков.
Александр Спрингер:
Мы в заповеднике используем фотоловушки уже больше 10 лет. В первую очередь для регистрации животных, для наблюдения за их активностью.
Эта земля – сокровищница, богатства которой изучать едут со всего мира. Как ученые, так и туристы из России, стран Африки и Азии. Березинский биосферный заповедник стал эталоном нетронутой природы не только в СНГ, но и во всей Европе.
За свою вековую историю здесь не только сохранили, но и приумножили популяции разных видов животных и растений. А в планах на будущее – продолжать усилия по сохранению этого природного наследия для будущих поколений, чтобы они также могли наслаждаться его красотой и богатством.
Подробности в видео.