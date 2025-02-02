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Колонии речных бобров и турнирные бои оленей – Березинский биосферный заповедник отмечает 100 лет

02 февраля 2025 18:07
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На неделе Березинский биосферный заповедник отметил вековой юбилей. Настоящая жемчужина белорусского Поозерья, где – сложно представить – до сих пор сохранились уникальные территории, нетронутые человеком, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В целом это царство живой природы, где не работают человеческие законы, а правила диктует только местная флора и фауна. Чтобы не нарушить этот хрупкий мир, заповедник закрыт для посетителей.

Но для нашей съемочной группы сделали исключение. Диана Головач на неделе вместе с Березинскими специалистами исследовала мир дикой природы.

Колонии речных бобров и турнирные бои оленей – Березинский биосферный заповедник отмечает 100 лет-2

Диана Головач, корреспондент:
Сейчас мы отправились на проплыв по реке Бузянка. Наша цель – проверить поселение бобров и оценить их хатки.

На водных артериях Березинского заповедника таких поселений бобров много. Вместе с сотрудниками мы решили проверить одно из таких. В первую очередь обращаем внимание на размер и состояние бобровой хатки. Так мы можем оценить количество жильцов и время постройки.

Колонии речных бобров и турнирные бои оленей – Березинский биосферный заповедник отмечает 100 лет-4

Александр Спрингер, младший научный сотрудник государственного природоохранного учреждения «Березинский биосферный заповедник»:
Конкретно эта хатка, видно, что подстраивалась недавно, жилая. Сейчас, к сожалению, активность у бобров снизилась, потому что у них ярко выражена сезонность.

Именно благодаря этим трудолюбивым природным архитекторам в Беларуси появился Березинский биосферный заповедник. После Первой мировой войны здесь обнаружили около 20 колоний речного бобра. Тогда этот вид считался исчезнувшим не только на территории нашей страны, но и всего СССР. Благодаря работе заповедника популяция бобров не просто восстановилась, но и ежегодно продолжает расти.

Диана Головач, корреспондент:
Сейчас мы отправляемся на наблюдательную вышку. Ее высота около 12 метров. Это возможность не только запечатлеть живописный вид, но и понаблюдать за местными жителями.

Колонии речных бобров и турнирные бои оленей – Березинский биосферный заповедник отмечает 100 лет-6

Здесь каждый сезон по своему хорош, охота за впечатлениями зависит от поры года и времени суток. Ну еще, конечно, от удачи наблюдателей.

Александр Рак, старший научный сотрудник государственного природоохранного учреждения «Березинский биосферный заповедник»:
Здесь период гона, это приблизительно сентябрь-октябрь, можно наблюдать за копытными. Здесь происходят, в частности, турнирные бои оленей, где они бьются за самок.

Сейчас в заповеднике установлены около 40 фотоловушек. Их принцип действия достаточно прост: датчик фиксирует движение, после записывает видео или серию фотоснимков.

Колонии речных бобров и турнирные бои оленей – Березинский биосферный заповедник отмечает 100 лет-8

Александр Спрингер:
Мы в заповеднике используем фотоловушки уже больше 10 лет. В первую очередь для регистрации животных, для наблюдения за их активностью.

Эта земля – сокровищница, богатства которой изучать едут со всего мира. Как ученые, так и туристы из России, стран Африки и Азии. Березинский биосферный заповедник стал эталоном нетронутой природы не только в СНГ, но и во всей Европе. 

За свою вековую историю здесь не только сохранили, но и приумножили популяции разных видов животных и растений. А в планах на будущее – продолжать усилия по сохранению этого природного наследия для будущих поколений, чтобы они также могли наслаждаться его красотой и богатством.

Подробности в видео.

# Охрана природы # Диана Головач # Александр Спрингер # Александр Рак

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