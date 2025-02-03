Вадим Елфимов: «Суверенитет Колумбии продержался 49 минут, а у Дании не было и минуты»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Суверенитет Колумбии продержался только 49 минут. Теперь мы знаем, как Трамп заберет Гренландию. Вы скажете, где ледяная Гренландия, а где тропическая Колумбия? Они ведь даже в разных полушариях! В разных, но разницы никакой. Сейчас разъясню.

Трамп сходу заявил, что если для осуществления его мечты по присоединению Гренландии к США понадобится применить военную силу, то он готов это сделать. Король Дании тут же заявил, что разместит на острове свои войска. А эксперты тут же бросились подсчитывать, сколько войск понадобится Штатам, чтобы сбросить оснащенные пулеметами датские собачьи упряжки прямо в море к белым медведям. Оказалось, что максимально один батальон морской пехоты. Затем начали просчитывать политические последствия внутренней драки в НАТО, получилось, что Североатлантический блок тут же развалится. Слишком большая цена за коктейль со льдом! И Данию начали намеками уговаривать, мол, давай, сдавайся без боя. То есть у Дании не было и минуты суверенитета! Слушая перебранку «политиков» и трусливые стенания «экспертов», можно было только улыбаться.