Лукашенко – детям: учёба – это тяжело, но надо, потому что это ваш фундамент жизни

Под сводами Дворца Республики собрались около 2,5 тысячи ребят. Они приехали из разных уголков страны, чтобы сполна насладиться новогодним волшебством. Главная елка страны – один из ярких праздников в череде мероприятий благотворительного марафона «Наши дети». Традиционно на торжество приезжает и глава государства. Этот год, несмотря на весьма плотный рабочий график Президента, не стал исключением. В начале встречи Александр Лукашенко искренне признается: идя на праздник, подумал, что выступать сегодня придется перед самой сложной аудиторией. Мы часто отмечаем, что нынешнее молодое поколение другое, более продвинутое и взрослое. Оттого и говорил сегодня глава государства по-взрослому, видя перед собой со сцены Дворца думающую молодежь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говоря о том, что зал сегодня для меня очень сложный, это действительно так. Это не дань какой-то моде. Здесь не только разные люди. Судьбы у маленьких и больших детишек разные. Кому-то попроще. Кто-то учится хорошо, потому что у него возможностей побольше, кто-то учится очень хорошо, потому что у него меньше возможностей, но он трудяга, у него стремления очень большие – хорошо учиться. Но должен с этим вам сказать, что жизнь, это касается детей и взрослых, жизнь всегда как матросская тельняшка. Где-то потемнее полосочка, где-то посветлее. Это значит, если у кого-то сегодня есть определенные тревоги, чего-то не хватает в жизни, помните, за этой чуть-чуть темной полоской будет обязательно светлая полоска в жизни. И мы сделаем все для того, чтобы у тех детишек, если у них чего-то не хватает, чтобы ничем не отличались от тех детей, у которых есть все.

Вот для этого и предназначен этот великий праздник – Новый год. Не стану вам говорить об учебе. Надоело это вам уже все, я и помню, тоже мне везде и дома, и в школе, и в вузах везде говорили, что надо учиться, надо учиться, надо учиться. Но вы уже усвоили то, что надо учиться. Без этого никуда. Вы видите, насколько усложнилась жизнь? Но вы маленькие, молодые, юные еще совсем. У вас все впереди. У вас светлая голова, ничем не загружена. Действуйте, загружайте ее теми знаниями, которые вам пытаются преподать в школе, в вузе и так далее. Это вам очень нужно будет в будущей жизни. Учеба – это тяжело, но надо, потому что это ваш фундамент жизни.