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Коллектив Минздрава поздравил пациентов Центра паллиативной медпомощи с наступающими праздниками

27 декабря 2024 11:58
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Праздник получился действительно от души! Все больше неравнодушных белорусов подключается к новогоднему благотворительному проекту, инициированному Президентом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллектив Минздрава поздравил пациентов Центра паллиативной медпомощи с наступающими праздниками-2

27 декабря в единственном в столице центре паллиативной медицинской помощи побывал коллектив Министерства здравоохранения. Концерт присутствующим подарили ребята из Минского филиала Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации и волонтеры Красного Креста. Подарки вручили лично каждому пациенту. Они же не остались в долгу: также поздравили гостей из Минздрава, вручили им картину.

Коллектив Минздрава поздравил пациентов Центра паллиативной медпомощи с наступающими праздниками-4

Нам, старикам, надоедает здесь лежать, но молодежь нас поддерживает, добросовестно, от всей души. И большое им спасибо!

Коллектив Минздрава поздравил пациентов Центра паллиативной медпомощи с наступающими праздниками-6

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Все группы пациентов, граждан нашей страны, которые находятся в стационарных учреждениях в канун Нового года, остаются под вниманием наших властей и простых граждан, которые на сегодня могут также оказывать свое внимание и поддержку.

Сегодняшняя встреча стала настоящим символом заботы и внимания к тем, кто нуждается в тепле и поддержке. Эстафета добра, делающая мир вокруг немного светлее, продолжается.

# Пенсионеры # Благотворительность # Александр Ходжаев

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