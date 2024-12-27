Коллектив Минздрава поздравил пациентов Центра паллиативной медпомощи с наступающими праздниками

Праздник получился действительно от души! Все больше неравнодушных белорусов подключается к новогоднему благотворительному проекту, инициированному Президентом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 декабря в единственном в столице центре паллиативной медицинской помощи побывал коллектив Министерства здравоохранения. Концерт присутствующим подарили ребята из Минского филиала Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации и волонтеры Красного Креста. Подарки вручили лично каждому пациенту. Они же не остались в долгу: также поздравили гостей из Минздрава, вручили им картину.

Нам, старикам, надоедает здесь лежать, но молодежь нас поддерживает, добросовестно, от всей души. И большое им спасибо!

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Все группы пациентов, граждан нашей страны, которые находятся в стационарных учреждениях в канун Нового года, остаются под вниманием наших властей и простых граждан, которые на сегодня могут также оказывать свое внимание и поддержку.

Сегодняшняя встреча стала настоящим символом заботы и внимания к тем, кто нуждается в тепле и поддержке. Эстафета добра, делающая мир вокруг немного светлее, продолжается.