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Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты

27 декабря 2024 12:06
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Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-1

Вероника Макаревич, корреспондент:
Новогодние игрушки, свечи и хлопушки. Самый теплый и душевный праздник уже на пороге. А значит, пора отправляться на шопинг. Уверена, что в магазине «Марко» я найду то, что так долго искала. Внимание, топ-10 идеальных подарков для вас и ваших близких прямо сейчас.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-3

Чтобы выглядеть празднично, достаточно обуть нарядные туфли для идеальной новогодней вечеринки. Незаменимый атрибут танцев до утра – элегантные лодочки, например, как эта леопардовая пара из натуральной кожи на тонкой шпильке с острым мысом от «Марко».

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-5

Отличная альтернатива анималистичному принту – туфли во всех оттенках зеленого, год Деревянной змеи как-никак. Порадуйте себя любимую!

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-7

Очень смелая девушка позволит себе их надеть. Такие девушки нам нужны.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-9

– Мужчины, что думают насчет леопарда?
– Вполне себе хорошо.
– Вам нравится?
– Да.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-11

Я бы такие туфли подарил своей девушке.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-13

К идеальным туфлям полагается идеальная сумочка. Ни одна Золушка в новогоднюю ночь не сможет обойтись без этого стильного аксессуара.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-15

Миниатюрный клатч из натуральной кожи с хищным характером – тренд сезона.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-17

Такую сумку я бы подарила подруге, сестре.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-19

Красивая, вместительная, дизайн интересный.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-21

Позаботимся и о близких. Пушистые домашние тапочки – подарок с душой. Они символизируют тепло и уют.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-23

В этой модели из итальянского войлока 70 % шерсти. Никакие январские морозы точно будут не страшны.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-25

Украсит домашний лук и мастхэв нынешнего сезона – кудрявые тапочки Тедди от «Марко» со стелькой из натуральной кожи.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-27

А вы знали, что, согласно новогодней примете, дарить нужно исключительно две пары домашних тапок? Например, купили для мамы, приобуйте и папу.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-29

– Кому бы вы подарили?
– Родителям отлично подойдет.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-31

Конечно, можно подарить хорошему человеку. Супруге можно подарить.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-33

Идеальным дополнением к любому подарку станут и милые праздничные носочки. Да еще и в таком очаровательном конверте. С наступающим Новым годом!

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-35

Когда нужно сделать символичный подарок, на помощь приходят аксессуары. В «Марко» огромный выбор. Вы только посмотрите, здесь и футляры для очков, и обложки для паспорта, ключницы, косметички и не только.

Классический ремень базовых оттенков из натуральной кожи – это инвестиция в гардероб. Из моды он не выйдет, поэтому можно считать, вы приобретаете вещь на долгие годы. Дамы, берите на заметку, ваш мужчина будет в восторге.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-37

Какие инвестиции без кошелька? Современные модели обладают необычным дизайном. Кстати, издавна считалось, что именно кошелек приносит финансовое благополучие.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-39

Да и красный цвет в 2025-м – это символ удачи.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-41

Я считаю, что цвет максимально комфортный, красивый, удачный, эмоциональный. Если подаришь, девушка навсегда запомнит.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-43

Такой стильный, красивый.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-45

Мне кажется, любая девушка была бы рада получить в подарок косметичку. В «Марко» огромный выбор разных размеров, фактур. Можно даже найти со вставками из меха. Ну и, конечно, с нашим любимым змеиным принтом, который в 2025 принесет удачу. Астрологи подтвердят.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-47

– Кому бы вы подарили такую косметичку?
– Не знаю, может быть, маме или сестре. Или самой себе.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-49

Цвет шикарный, красный люблю. Мне она больше подходит, чем кому-то из моего окружения.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-51

Номер один в моем вишлисте, конечно, натуральная шуба из норки. И такую можно найти в «Марко». Чувствую себя настоящей королевой. Кажется, я уже определилась с подарком на Новый год. Сделаю селфи и отправлю парню.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-53

А ведь подарки должны быть не только красивыми, но и практичными. Например, как этот плед из натуральной овчины. Он не только украсит ваш интерьер, но и согреет холодными зимними вечерами.

Топ-10 идеальных подарков к Новому году из «Марко». Показываем беспроигрышные варианты-55

Мы убедились, в «Марко» огромный ассортимент подарков на любой вкус и цвет. Не можете определиться с выбором? Купите подарочный сертификат. Это идеальное решение праздничного вопроса. Шопинг прошел на ура. Я уверена, моим близким понравятся сюрпризы, которые я для них приготовила вместе с «Марко».

*На правах рекламы. 

# Реклама # Одежда

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