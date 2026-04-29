В Минске прошло заседание сессии Общего собрания НАН Беларуси
Беларусь и Россия расширят спутниковую группировку. В рамках Союзного государства планируется реализовать два основных направления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из них – исследование космического пространства. В планах запустить еще четыре космических аппарата. Работа в данном направлении ведется.
Об этом было заявлено 29 апреля на заседании сессии Общего собрания НАН Беларуси. Научное сообщество подвело итоги работы за 2025 год и определило векторы развития на текущий. Так, в 2025-м Национальной академией наук было произведено продукции на экспорт почти на 89 млн долларов. А в списке зарубежных партнеров – свыше 90 государств. Сейчас стоит важная задача – сделать науку более практикоориентированной. Перспективные направления – от сферы машиностроения до биотехнологий.
Владимир Караник, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:
Сейчас активно проводились и планируются проводиться на регулярной основе совместные заседания научно-технических советов. Когда руководство министерств и ведомств и руководство Академии наук собирается со своими специалистами за круглым столом и обсуждают, какие вопросы необходимо практически решить для реального сектора экономики и какие заделы необходимо создавать для того, чтобы обеспечить технологическое лидерство и развитие страны.
В числе приоритетных направлений работы – также медицина. Один из последних успешно реализованных проектов – внедрение в клиническую практику новой технологии – CAR-T клеточной терапии. Лечение с ее применением прошли уже более 100 пациентов.
Сергей Красный, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, академик НАН Беларуси:
Речь идет о пациентах с запущенными лимфомами, когда все методы лечения уже исчерпаны и продолжительность жизни таких больных не превышает два месяца. В результаты проведенного лечения у 70 % получена полная регрессия и еще у 20% – частичная регрессия. И 5-летняя выживаемость таких пациентов приближается к 70 %. Это просто уникальный результат. В настоящее время мы закончили два проекта по разработке CAR-T 4 поколения. Предварительные исследования показали очень высокую эффективность.
В Беларуси активно готовятся к очередному съезду ученых. Разрабатывается стратегия развития научной сферы на пятилетку.