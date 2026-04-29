В Минске прошло заседание сессии Общего собрания НАН Беларуси

Беларусь и Россия расширят спутниковую группировку. В рамках Союзного государства планируется реализовать два основных направления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из них – исследование космического пространства. В планах запустить еще четыре космических аппарата. Работа в данном направлении ведется.

Об этом было заявлено 29 апреля на заседании сессии Общего собрания НАН Беларуси. Научное сообщество подвело итоги работы за 2025 год и определило векторы развития на текущий. Так, в 2025-м Национальной академией наук было произведено продукции на экспорт почти на 89 млн долларов. А в списке зарубежных партнеров – свыше 90 государств. Сейчас стоит важная задача – сделать науку более практикоориентированной. Перспективные направления – от сферы машиностроения до биотехнологий.

Владимир Караник, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Сейчас активно проводились и планируются проводиться на регулярной основе совместные заседания научно-технических советов. Когда руководство министерств и ведомств и руководство Академии наук собирается со своими специалистами за круглым столом и обсуждают, какие вопросы необходимо практически решить для реального сектора экономики и какие заделы необходимо создавать для того, чтобы обеспечить технологическое лидерство и развитие страны.