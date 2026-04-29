Музыку и слова написал Денис Клявер – певица Стасья Корсак представила новую композицию «Крашевый краш»

Стасья Корсак, певица:

Мы познакомились где-то полтора года назад. Все это время общались, всегда поддерживали связь, очень часто пересекались на концертах. Когда я только увидела Дениса, я поняла, что это свой человек. У нас случилась внезапная творческая химия, тогда мы начали общаться. Мы познакомились в рамках одной из программ. Мы максимально как бы как друзья старались работать, но я во всем всегда прислушивалась к Денису, потому что он сам по себе очень талантливый музыкант, певец, композитор.

Я набиралась смелости очень долго. Я была инициатором, но по итогу пришла к нему и сказала, Денис, помогите мне в написании новой песни. И к моему счастью он согласился. Так и началась работа над песней.