Прямой эфир

Как подготовить кожу к лету? Косметолог назвала полезные процедуры

29 апреля 2026 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Как подготовить кожу к лету? Косметолог назвала полезные процедуры-1

Екатерина Мазынская, врач-косметолог:
После долгих зимних месяцев с наступлением тепла мы начинаем носить более открытую, легкую одежду, перестаем кутаться в закрытые свитера и брюки. Но для того, чтобы носить открытую и легкую одежду, кожу нужно готовить, и подготовка эта должна начинаться еще весной. Для подготовки к сезону купальников лучше всего уход за кожей начать со скрабирования и отшелушивания поверхностного кожного эпидермиса. Тогда мы хорошо и качественно подготовим кожу ко встрече с солнечными лучами. В домашних условиях для скрабирования можно использовать кофейный жмых или крупную морскую соль. 

Подробности в видео.

# Красота

Другие новости рубрики

Все новости
Обновленная Республиканская доска Почета открылась в Минске
29 апреля 2026 10:53

Обновленная Республиканская доска Почета открылась в Минске

Музыку и слова написал Денис Клявер – певица Стасья Корсак представила новую композицию «Крашевый краш»
29 апреля 2026 09:27

Музыку и слова написал Денис Клявер – певица Стасья Корсак представила новую композицию «Крашевый краш»

Главная кинопремьера весны! Режиссер Иван Павлов рассказал, как создавался фильм «Одно на двоих»
29 апреля 2026 08:55

Главная кинопремьера весны! Режиссер Иван Павлов рассказал, как создавался фильм «Одно на двоих»