Как подготовить кожу к лету? Косметолог назвала полезные процедуры

Екатерина Мазынская, врач-косметолог:

После долгих зимних месяцев с наступлением тепла мы начинаем носить более открытую, легкую одежду, перестаем кутаться в закрытые свитера и брюки. Но для того, чтобы носить открытую и легкую одежду, кожу нужно готовить, и подготовка эта должна начинаться еще весной. Для подготовки к сезону купальников лучше всего уход за кожей начать со скрабирования и отшелушивания поверхностного кожного эпидермиса. Тогда мы хорошо и качественно подготовим кожу ко встрече с солнечными лучами. В домашних условиях для скрабирования можно использовать кофейный жмых или крупную морскую соль.

Подробности в видео.